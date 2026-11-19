Μετά τις γιορτές το κόμμα Σαμαρά.

«Διορθώνει» τη γραμμή ο Παύλος Μαρινάκης.

Ακόμα και 18% να έχει το πρώτο κόμμα πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του, δήλωσε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Θυμίζουμε ότι 18% είχε λάβει η ΝΔ επί Αντώνη Σαμαρά στις πρώτες κάλπες το 2012, με τη ΝΔ να σώζεται λόγω του εκλογικού νόμου καθώς έλαβε ....50 έδρες μπόνους!!!

Μετά όμως από δεύτερες εκλογές συγκροτήθηκε η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου- Κουβέλη.

Έχει ....προηγούμενο λοιπόν- και μάλιστα και με το ΠΑΣΟΚ!

ΥΓ: Πολύ συζητάει τελευταία η ΝΔ ποσοστά όπως το 25%, αλλά και το ...18%- για να μην γελιούνται κάποιοι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση!

Ανοιχτό να είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος

Ο Παύλος Μαρινάκης, που όλο και ανεβάζει τις μετοχές του στο κυβερνών κόμμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το κόμμα Κασιδιάρη να κατέλθει στις εκλογές.

Παρέπεμψε βεβαίως στο τι θα πει ο Άρειος Πάγος που έχει και την ευθύνη για να λάβει την τελική απόφαση.

Η αλήθεια είναι πως το Μαξίμου δείχνει να μην έχει αποφασίσει τι το συμφέρει...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δημοσιογραφία ντροπή

Η -σχεδόν δολοφονική- επίθεση του αστυνομικού σε νεαρά γυναίκα έλειπε από όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα. Οι δε ιστοσελίδες τους δεν είχαν το θέμα, παρότι υπήρχαν τα βίντεο που τόσο πολύ τους αρέσει να προβάλλουν.

Κάποια έπαιξαν την είδηση για να προβάλλουν ότι η ΕΛΑΣ διέταξε ΕΔΕ και τον ...μεταθέτει! Σκέφτεται μάλιστα και την απόταξή του!

Και μετά ...σιωπή!

Και μετά λέμε γιατί τα μέσα ενημέρωσης έχουν χαμηλότερη αποδοχή και από τα κόμματα!

Μόνο τους συνδικαλιστές περνάμε!

Οι προβληματισμοί για τον Ιανουάριο

Το 2026 θα φύγει χωρίς ο Αντώνης Σαμαράς να ιδρύσει το κόμμα του.

Η στήλη σας έχει ενημερώσει πως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός έχει ασπαστεί την προτροπή Καραμανλή να ανακοινώσει το κόμμα του όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εκλογές.

Ωστόσο η συζήτηση στο επιτελείο Σαμαρά για τον Ιανουάριο αναζωπυρώνεται...