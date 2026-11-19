Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, καταρρίπτουν τα κυβερνητικά παραμύθια περί αύξησης των εισοδημάτων - Τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν-.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη», καθώς όντως «οι μισθοί είναι στα τάρταρα»: Το γεγονός ότι οι μισθοί για περίπου 3 εκατομμύρια εργαζόμενους παραμένουν στα τάρταρα, με το εισόδημα να εξανεμίζεται από την τεράστια ακρίβεια, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο για τη διαμόρφωση των μισθών την τελευταία 15τία, με το ξήλωμα των ΣΣΕ, συμπιέζει τις απολαβές των εργαζομένων στα κατώτατα επίπεδα, στο όνομα πάντα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, δηλαδή της θωράκισης των κερδών για τους ομίλους. Την ίδια κατεύθυνση άλλωστε υπηρετεί και η «Κοινωνική Συμφωνία» εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ - ΣΕΒ - Κεραμέως για να υπογράφονται ΣΣΕ κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των «αντοχών» της εργοδοσίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Απρίλη του 2026, ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.234 ευρώ μεικτά, από τα οποία πρέπει βέβαια να αφαιρεθούν περίπου 15% για τις ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος που αναλογεί. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ακριβώς τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτη, ο μέσος μισθός ήταν στα 1.233,96 ευρώ μεικτά. Δηλαδή δεν υπήρξε επί της ουσίας καμία αύξηση, στοιχείο που μαρτυρά κι αυτό την καθήλωση και ακινησία των μισθών, την ώρα που τα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ μήνα με τον μήνα γίνονται όλο και ακριβότερα.

Σε σύγκριση δε με τον Απρίλη του 2025 ο μέσος μισθός φέτος αυξήθηκε ονομαστικά κατά 43,27 ευρώ μεικτά και σε ποσοστό κατά 3,5%. Με βάση όμως τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, παίρνοντας δηλαδή υπόψη την αύξηση του κόστους ζωής λόγω πληθωρισμού, προκύπτει ότι σε πραγματικές τιμές ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,72%! Επομένως, αντίστοιχα μειώθηκε και η αγοραστική δύναμη του εργατικού εισοδήματος. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών είναι πολύ μεγαλύτερες, αφού τα βασικά είδη ανάγκης και οι βασικές υπηρεσίες ενός νοικοκυριού (τρόφιμα, νοίκια, θέρμανση, Ενέργεια) έχουν «απογειωθεί». Αντίστοιχα, τον ίδιο μήνα το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 56,95 ευρώ μεικτά, από 55,22 ευρώ μεικτά τον Απρίλη του 2025.

(Τη μείωση των ονομαστικών μισθών (πάνω καμπύλη) και την κατάρρευση των πραγματικών μισθών (κάτω καμπύλη) σε όλη την ΕΕ δείχνουν οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν)

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Σε πραγματικά απελπιστική θέση βρίσκονται οι μισθωτοί με μερική απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τον περασμένο Απρίλη με μερική απασχόληση εργάστηκαν 603.794 μισθωτοί, που αποτελούν το 20,9% του συνόλου των μισθωτών! Ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση ήταν μόλις 557,29 ευρώ μεικτά, και μάλιστα ήταν μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 κατά 12 ευρώ (ήταν 569,26 ευρώ). Αντίστοιχα, το μέσο ημερομίσθιο ήταν 33,78 ευρώ μεικτά. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο μισθωτοί στη χώρα μας, ο ένας στους πέντε, δουλεύουν με όρους που ο καθαρός μισθός τους είναι πολύ πιο κάτω και από τον κατώτατο που καθορίζει το κράτος και δεν τους εξασφαλίζει το νοίκι ούτε για ένα 2άρι διαμέρισμα...

Οι πολύ χαμηλές αμοιβές των εργαζομένων με μερική απασχόληση επιβεβαιώνουν και τους λόγους που οι εργοδότες την προτιμούν και οι κυβερνήσεις νομοθετούν το αντίστοιχο αντεργατικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο μέσος μισθός με πλήρη απασχόληση (23,3 ημέρες εργασίας) διαμορφώθηκε στα 1.395,48 ευρώ μεικτά, οι μισθωτοί με μερική απασχόληση (16,5 ημέρες εργασίας) λαμβάνουν λιγότερο και από τον μισό μισθό ενός εργαζόμενου με πλήρες ωράριο! Προκύπτει δηλαδή ότι δύο εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που παρέχουν στον εργοδότη 33 ημέρες εργασίας τον μήνα κοστίζουν λιγότερο απ' ό,τι ένας εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση που παρέχει 23,3 μέρες δουλειάς! Να γιατί ο ρυθμός ανάπτυξης της μερικής απασχόλησης όχι μόνο δεν ανακόπτεται, αλλά συνεχίζει να ενισχύεται.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για τον περασμένο Σεπτέμβρη, λιγότερες από τις μισές νέες προσλήψεις ήταν πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα, μόλις το 46,52% ήταν συμβάσεις με πλήρη απασχόληση, το 44,34% με μερική απασχόληση και το 9,14% με εκ περιτροπής εργασία.

Την ίδια στιγμή η εργοδοσία με το μαστίγιο της αντεργατικής νομοθεσίας στο χέρι ξεφορτώνεται κατά το δοκούν τους μισθωτούς με βάση τις δικές της ανάγκες, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων όπου ο μισθωτός είναι αναλώσιμος. Ετσι, είναι ενδεικτικό ότι με βάση και πάλι τα στοιχεία της «Εργάνη» το 9μηνο Γενάρης - Σεπτέμβρης οι απολύσεις έφτασαν τις 2.237.213, δηλαδή είχαμε πάνω από 8.200 απολύσεις τη μέρα! Πρόκειται για αριθμό που αντιστοιχεί στο 80% περίπου των συνολικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, φανερώνοντας την τεράστια κινητικότητα, το «μπες - βγες», τη διαρκή ανασφάλεια που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Ετσι δεν θεμελιώνουν ουσιαστικά κανένα δικαίωμα, ενώ διαρκώς η εργοδοσία έχει μια τεράστια μάζα εργαζομένων στα χέρια της που της κοστίζει όλο και λιγότερο για να αυγαταίνουν τα κέρδη της.

Μείωση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα προβλέπει και η Κομισιόν

«Αποκαλυπτήρια» για τα παραμύθια της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει δήθεν καλύτερους μισθούς και ενισχυμένο εισόδημα, αποτελούν και οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με αυτές, για το 2026 αναμένονται μείωση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα και περιορισμένη αύξηση της κατανάλωσης, αφού παρά την αύξηση των ονομαστικών μισθών αυτοί παραμένουν πίσω από την άνοδο των τιμών, με αιχμή το κόστος της Ενέργειας, που επιβραδύνει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών.

Ολα αυτά δεν αποτελούν «φυσικό φαινόμενο», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε απλά «διαχειριστική ανικανότητα», όπως λέει η σοσιαλδημοκρατία, αλλά συνέπειες της εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για τους «εθνικούς» στόχους της αστικής τάξης για τη μετατροπή της χώρας σε «κόμβο Ενέργειας και εμπορευμάτων», της πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας και εμπορευματοποίησης βασικών λαϊκών αναγκών, μαζί με όλη την αλυσίδα των μνημονιακών νόμων που παραμένει σε ισχύ και ενισχύθηκε με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν προβλέπει ότι η αύξηση της ονομαστικής αμοιβής ανά εργαζόμενο θα επιβραδυνθεί από 4,2% το 2025 σε 3,8% το 2026, 3,4% το 2027 και 2,8% το 2028, ενώ οι πραγματικοί μισθοί θα μειωθούν φέτος (όπως και σε άλλες 7 χώρες της ΕΕ), δεδομένου ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 4,1% το 2026, να διαμορφωθεί στο 3,2% το 2027 και να υποχωρήσει στο 2,4% το ...μακρινό 2028. Η έκθεση προβλέπει έτσι μείωση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα το 2026, μαζί με άλλες 7 χώρες της ΕΕ.

Παράλληλα η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών και συγκρατεί την κατανάλωση, ενώ η ακρίβεια όπως είναι αναμενόμενο πλήττει δυσανάλογα περισσότερο τα φτωχότερα νοικοκυριά, που δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους για τρόφιμα και Ενέργεια. Ειδικότερα, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2026, έναντι 1,7% το 2025, και να επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2027, στο 1,3%. Ενδεικτικό της πίεσης είναι και το αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη της έκθεσης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο -3,1% το 2026, στο -2% το 2027 και στο -2,2% το 2028.

Επιβράδυνση 1% σε ένα εξάμηνο για τους πραγματικούς μισθούς στην ΕΕ

Αποκαλυπτικά για τα περί «σύγκλισης με την ΕΕ», ή για τα περί Ελλάδας - εξαίρεσης από την «ευρωπαϊκή κανονικότητα», είναι και τα όσα διαπιστώνει και προβλέπει η Εκθεση συνολικά για τους μισθούς στην ΕΕ.

Οπως καταγράφει, «συνεχίζοντας τη συγκράτηση που καταγράφηκε τα προηγούμενα δύο έτη, η αύξηση των πραγματικών μισθών μειώθηκε στο 0,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, 0,9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ποσοστό το τέλος του 2025. Αυτό αντανακλούσε τόσο τη συγκράτηση της αύξησης των ονομαστικών μισθών όσο και την ανάκαμψη του πληθωρισμού. Στη ζώνη του ευρώ η αύξηση των πραγματικών μισθών μετριάστηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 0,3%».

Να σημειωθεί ότι επιβράδυνση προβλέπεται και για την ονομαστική αμοιβή ανά εργαζόμενο, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,7% το 2026 και το 2027 και κατά 3,5% το 2028. Στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση εκτιμάται σε 3,5% για το 2026 και το 2027 και σε 3,2% για το 2028, ενώ η εξέλιξή τους υπολείπεται και της αύξησης της περιβόητης παραγωγικότητας.

Την ίδια ώρα το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό απ' ό,τι προέβλεπαν οι εαρινές εκτιμήσεις, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους ζωής. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2026, να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2027 και να διαμορφωθεί στο 1,3% το 2028. Η Κομισιόν εκτιμά ότι η αποταμίευση των νοικοκυριών θα υποχωρήσει σταδιακά, παραμένοντας ωστόσο το 2028 πάνω από τον προ πανδημίας μέσο όρο.