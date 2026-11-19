Λάθη στα στοιχεία της αίτησης, στους ΑΦΜ και στους αριθμούς παροχής ρεύματος μπορεί να στερήσουν από χιλιάδες δικαιούχους το επίδομα θέρμανσης, που φτάνει έως τα 1.560 ευρώ. Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μην καθυστερήσει ή χαθεί η πληρωμή.

Παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή ακόμη και σε απώλεια του επιδόματος θέρμανσης κρύβει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, με τους δικαιούχους να καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους προκειμένου να μη χάσουν την οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως τα 1.560 ευρώ.

Τα λάθη που μπλοκάρουν τις πληρωμές

Λανθασμένοι ΑΦΜ, ανακριβείς αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ασυμφωνίες στα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου και λάθη στα χιλιοστά θέρμανσης των πολυκατοικιών μπορούν να μπλοκάρουν τις πληρωμές. Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς από το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση έχουν υποβληθεί περισσότερες από 850.000 αιτήσεις. Η προθεσμία εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ΑΑΔΕ, στον οποίο ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί αποκλειστικά για την κύρια κατοικία του και για ένα μόνο είδος θέρμανσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις αγορές πετρελαίου, καθώς ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος στα τιμολόγια πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία της αίτησης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ συζύγων, υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης και επανυποβολής της αίτησης έως τις 4 Δεκεμβρίου ή διόρθωσης του παραστατικού από τον προμηθευτή εντός 14 ημερών από την αγορά.

Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες και τις πληρωμές

Ξεχωριστές υποχρεώσεις έχουν οι διαχειριστές και οι ένοικοι πολυκατοικιών με κοινό καυστήρα πετρελαίου. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει σωστά τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης, το άθροισμα των οποίων πρέπει να ισούται ακριβώς με 1.000. Παράλληλα, απαιτείται η οριστική αποθήκευση του προφίλ της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή ή απουσίας κοινόχρηστου μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για τη σωστή διασταύρωση των στοιχείων. Αντίθετα, τα διαμερίσματα με αυτόνομο καυστήρα υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Η προκαταβολή του επιδόματος είναι αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι επόμενες πληρωμές προγραμματίζονται έως τις 28 Μαΐου 2027 και, για συγκεκριμένες μορφές θέρμανσης, έως τις 30 Ιουλίου. Για καύσιμα εκτός πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος απαιτείται καταχώριση παραστατικών έως τις 29 Απριλίου 2027, με παράταση έως τις 15 Ιουλίου για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση. Το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας των αγορών. Τέλος, οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αποκλείονται από την επιδότηση ηλεκτρικής θέρμανσης, ενώ απαγορεύεται η χρήση της ίδιας παροχής ρεύματος από δύο δικαιούχους για την ίδια περίοδο.