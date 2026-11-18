Το ενδιαφέρον χιλιάδων δικαιούχων στρέφεται πλέον στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η οποία θα οριστικοποιήσει την ακριβή ημέρα πληρωμής μέσα στον Δεκέμβριο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 σε χιλιάδες επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η οικονομική αυτή ενίσχυση, που αποτελεί σημαντική στήριξη ενόψει των εορτών, αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα μέσα Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρωμή τοποθετείται χρονικά περίπου δέκα ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Παρόλα αυτά, μέχρι και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ δεν είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση που να προσδιορίζει την ακριβή ημερομηνία πίστωσης των χρημάτων.

Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται άμεσα από το πόσο διάστημα λάμβανε τακτική επιδότηση ανεργίας μέσα στην περίοδο αναφοράς, η οποία εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων έχουν όσοι λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης εντός του διαστήματος από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ολόκληρο το Δώρο : Το δικαιούνται όσοι επιδοτούνταν ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

: Το δικαιούνται όσοι επιδοτούνταν ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Αναλογικό ποσό : Όσοι έλαβαν επίδομα για μικρότερο διάστημα, θα πληρωθούν αναλογικά, βάσει των πλήρων μηνών επιδότησης που έχουν συμπληρώσει.

: Όσοι έλαβαν επίδομα για μικρότερο διάστημα, θα πληρωθούν αναλογικά, βάσει των πλήρων μηνών επιδότησης που έχουν συμπληρώσει. Εκτός πληρωμής: Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ούτε έναν πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης στο παραπάνω διάστημα, δεν δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσού

Το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων προκύπτει από έναν απλό κανόνα, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης:

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Για κάθε πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης αντιστοιχούν 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Για όσους επιδοτήθηκαν σε ολόκληρο το διάστημα (1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου 2026), το Δώρο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο των 25 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας.

Για μικρότερη διάρκεια επιδότησης, το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά με τους συμπληρωμένους μήνες.