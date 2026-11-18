Με θερμοκρασίες έως και 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και λίγες βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Μικρή υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από το Σάββατο.

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα συνηθισμένα για την εποχή και λίγα φαινόμενα θα κυλήσει το επόμενο τετραήμερο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και 5 με 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίζουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Την Τετάρτη (18/11) τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα βορειοδυτικά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών.

Την Πέμπτη (19/11) τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στις δυτικές περιοχές και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά βάση αραιές νεφώσεις. Ο υδράργυρος δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή (20/11) θα επικρατήσουν γενικά καλύτερες συνθήκες, αν και τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές βροχές στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, παραμένοντας σε επίπεδα 5 έως 8 βαθμούς υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Το Σάββατο (21/11) η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά.

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Η βασική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα αφορά επομένως τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποια απότομη μετάβαση σε χειμωνιάτικες συνθήκες.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 19 με 21 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 22 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στις δυτικές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή στη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς στα βόρεια και τους 22 με 25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Αραιές νεφώσεις θα καλύπτουν τον ουρανό, με πρόσκαιρη αύξηση στα δυτικά, όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, διατηρούμενη σε επίπεδα κατά 5 με 8 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις.

Στα δυτικά ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.