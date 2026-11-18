Μουντό θα είναι το σκηνικό του καιρού την Τετάρτη, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Με συννεφιά, τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Τετάρτη.

Βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα - συγκεκριμένα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο -, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη θα επιμείνει στην ατμόσφαιρα, με υψηλότερες συγκεντρώσεις στα δυτικά και τα νότια, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και αγγίζοντας τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αρχικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και έπειτα θα πυκνώσουν. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι στα γύρω θαλάσσια τμήματα θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 6 μποφόρ.

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Θεσσαλονίκη: Αυξημένη συννεφιά αναμένεται έως το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, με σταδιακή βελτίωση τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι, αρχικά ασθενείς μεταβλητοί, θα στραφούν το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ.