Η Renault σχεδιάζει επίσης μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, που περιλαμβάνει σχεδόν 500.000 ώρες, για την υποστήριξη των μεταβάσεων του προσωπικού και την προσαρμογή της δομής του ομίλου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Ο όμιλος Renault σχεδιάζει να προσλάβει 2.000 υπαλλήλους στα γαλλικά της εργοστάσια έως το 2028 για να καλύψει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, ενώ παράλληλα θα καταργήσει έως και 1.000 θέσεις εργασίας μέσω εθελοντικών αποχωρήσεων, ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Τα σχέδια, που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τη γαλλική εφημερίδα Les Echos, ακολουθούν μια αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται στις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν, ενισχύοντας τη ζήτηση για τα ηλεκτρικά μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας και πυροδοτώντας μια μετατόπιση στις ανάγκες παραγωγής σε ολόκληρο τον κλάδο, αναφέρει το Reuters.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας επηρεάζουν ολόκληρο το βιομηχανικό αποτύπωμα της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του ποιοτικού ελέγχου και των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά εξαιρούν τους εργαζόμενους στη γραμμή συναρμολόγησης. Η Renault απασχολεί 17.500 άτομα άμεσα ή έμμεσα στο τμήμα παραγωγής της επιχείρησής της.

Η αναδιοργάνωση έρχεται μετά την αναδιάρθρωση του μηχανολογικού τμήματος της Renault, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο και είχε ως στόχο τη μείωση του κόστους και των χρόνων ανάπτυξης, φέρνοντας παράλληλα την απόδοση του ομίλου πιο κοντά σε αυτή των νέων Κινέζων ανταγωνιστών του.

Η δραστηριότητα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας αυξάνεται δυναμικά χάρη στα επαγγελματικά βαν και τα ηλεκτρικά οχήματα όπως το R5, δήλωσε ο βιομηχανικός διευθυντής Thierry Charvet.

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«Και στα δύο αυτά τμήματα, τα τελευταία χρόνια ήμασταν κάπως προστατευμένοι από τον ανταγωνισμό, ειδικά από τις κινεζικές εταιρείες. Αλλά γνωρίζαμε ότι αυτός ο ανταγωνισμός ερχόταν. Είχαμε ήδη δει σημάδια του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (τον Οκτώβριο)», είπε.

Τα νέα σχέδια απαιτούν ακόμη συμφωνία με τα συνδικάτα, μια διαδικασία που μόλις ξεκίνησε, δήλωσε μια πηγή κοντά στο θέμα.

Προσλήψεις και... απολύσεις

Η εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει 1.650 εργάτες στα εργοστάσιά της, 250 υπαλλήλους που εργάζονται έμμεσα για την παραγωγή και 100 νέους πτυχιούχους, δήλωσε ο Charvet, ενώ οι έως και 1.000 περικοπές θέσεων εργασίας θα αφορούν υπαλλήλους γραφείου και θα γίνονται σε εθελοντική βάση, πρόσθεσε.

Η Renault σχεδιάζει επίσης μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, που περιλαμβάνει σχεδόν 500.000 ώρες, για την υποστήριξη των μεταβάσεων του προσωπικού και την προσαρμογή της δομής του ομίλου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως η ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ηλεκτροκίνηση.

Ως πρωτοπόρος της ηλεκτρικής κινητικότητας στην Ευρώπη, η Renault προσφέρει πλέον μια διπλή ηλεκτροκίνητη γκάμα (πλήρως υβριδική και 100% ηλεκτρική), σχεδιασμένη για όλους τους τύπους χρήσεων.

Υβριδικό E-Tech: συμπεριλαμβανομένων των Clio (το μπεστ σέλερ της μάρκας), Captur, Arkana, Austral, Espace και Rafale.

E-Tech ηλεκτρικό: με τα Renault 5, Renault 4, Mégane, Scénic και Twingo.

Κάθε τεχνολογία βασίζεται σε ειδικές πλατφόρμες, εξασφαλίζοντας απόδοση, αυτονομία και οδηγική ευχαρίστηση, επισημαίνει η εταιρεία.

Η στρατηγική βιωσιμότητας της Renault βασίζεται στην απαλλαγή ολόκληρου του κύκλου ζωής των οχημάτων από τις εκπομπές άνθρακα, από τον σχεδιασμό έως το τέλος του κύκλου ζωής τους. Τα μοντέλα είναι βελτιστοποιημένα ώστε να είναι πιο αποδοτικά, ελαφρύτερα και να ενσωματώνουν ένα αυξανόμενο μερίδιο ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσιμων υλικών. Η παραγωγή 100% ηλεκτρικών οχημάτων, που μεταφέρεται στη Γαλλία εντός του κόμβου ElectriCity (Douai, Maubeuge και Ruitz), επωφελείται από ένα ανταγωνιστικό βιομηχανικό οικοσύστημα, με το 75% των προμηθευτών να βρίσκονται σε ακτίνα 300 χλμ., προωθώντας τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

Με το Διεθνές Σχέδιο Δράσης 2027, η Renault επιταχύνει την ανάπτυξή της γύρω από πέντε στρατηγικούς κόμβους: Βραζιλία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Μαρόκο και Ινδία. Αυτή η δυναμική καθοδηγείται από μια νέα γενιά μοντέλων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των διεθνών αγορών. Μεταξύ 2023 και 2027, η μάρκα θα επενδύσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να λανσάρει οκτώ νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων πέντε στις κατηγορίες C και D. Μεταξύ αυτών, το Renault Boreal, ένα νέο SUV κατηγορίας C που προορίζεται για αγορές εκτός Ευρώπης, ενσαρκώνει τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της μάρκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ