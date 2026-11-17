Γνωστός έγινε ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης 7Κ/2026.

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 7Κ/2026, η οποία αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, συνολικά 39.801 υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, διεκδικώντας μία από τις 3.262 διαθέσιμες θέσεις.

3.262 θέσεις μόνιμου προσωπικού

Η προκήρυξη 7Κ/2026 αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 3.262 θέσεων, οι οποίες αφορούν μόνιμο προσωπικό καθώς και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021 και αφορά την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.