Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξακολούθησε να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, φτάνοντας τα 51,93 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, έναντι 49,12 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 147,75 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,9% σε ετήσια βάση. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση τον Σεπτέμβριο, όταν ο τζίρος των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ενισχύθηκε κατά 10,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε 147,75 δισ. ευρώ, έναντι 138,20 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9,55 δισ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο παρουσίασε ο τομέας της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με αύξηση 17,3%, ενώ ακολούθησε η Μεταποίηση με 13,3%. Σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε επίσης στην Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου, με αύξηση 10,9%, καθώς και στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 9,6%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσίασε ο τομέας της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, με μείωση 1,8%.

Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξακολούθησε να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, φτάνοντας τα 51,93 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, έναντι 49,12 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%. Στη Μεταποίηση ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 28,81 δισ. ευρώ, ενώ στις δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 11,97 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,2%. Παράλληλα, οι Κατασκευές σημείωσαν άνοδο 8,9%, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 6,57 δισ. ευρώ, ενώ στον τομέα των Μεταφορών και της Αποθήκευσης καταγράφηκε αύξηση 4,5%, στα 8,79 δισ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική αποτυπώνεται στα μηνιαία στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Για τις επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,44 δισ. ευρώ, από 37,47 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα Ορυχεία και Λατομεία, με 39,8%, και ακολούθησε ο τομέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Φυσικού Αερίου με 22,4%. Η Μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 15,3%, οι Κατασκευές κατά 13,2% και το Εμπόριο κατά 9%. Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας κατέγραψαν μείωση 2,9%, ενώ η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας υποχώρησε κατά 1,9%.