Οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές διάθεσης του προϊόντος τους και αυξημένο κόστος παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν το ελαιόλαδο σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά ελαιολάδου ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), καταγγέλλοντας μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τιμών παραγωγού και λιανικής, ενώ παράλληλα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις εισαγωγές ελαιολάδου από τρίτες χώρες και τον κίνδυνο παράνομων ελληνοποιήσεων.

Σε ανακοίνωσή της, σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές διάθεσης του προϊόντος τους και αυξημένο κόστος παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν το ελαιόλαδο σε σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Από 3,10 ευρώ το κιλό έως 8,80 ευρώ το λίτρο

Επικαλούμενη δημοσίευμα του οικονομικού Τύπου της 16ης Νοεμβρίου, η ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει ότι η χονδρική τιμή του ελαιολάδου με οξύτητα κάτω από 0,5% κυμαίνεται μεταξύ 3,10 και 3,50 ευρώ ανά κιλό, ενώ στα σούπερ μάρκετ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πωλείται σε τιμές που φτάνουν τα 8,80 ευρώ ανά λίτρο.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι οι δύο τιμές εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης, καθώς ένα λίτρο ελαιολάδου αντιστοιχεί περίπου σε 915 γραμμάρια. Συνεπώς, για την ορθή σύγκρισή τους απαιτείται αναγωγή στην ίδια μονάδα.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα διαφάνειας στη διαμόρφωση των εμπορικών περιθωρίων, ζητώντας να διερευνηθεί εάν οι μεγάλες αποκλίσεις συνδέονται με υπερβολικά κέρδη, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο παραγωγός βλέπει την αξία του κόπου του να καταρρέει, αλλά ο καταναλωτής εξακολουθεί να πληρώνει πανάκριβα. Ποιος καρπώνεται τελικά αυτή τη διαφορά;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τέρμα πια στην ασυδοσία και το πλιάτσικο στο ελαιόλαδο! Ψαλίδα τιμών έως 180% σε βάρος παραγωγών και καταναλωτών – Ποιοι κερδίζουν από το ελληνικό ελαιόλαδο;» είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης.

Ανησυχία για εισαγωγές από Τυνησία και Τουρκία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εισαγωγές φθηνού ελαιολάδου από τρίτες χώρες, κυρίως από την Τυνησία και την Τουρκία.

Η ΠΟΓΕΔΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα των εισαγωγών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία ότι ενδέχεται να δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την παραπλάνηση των καταναλωτών και τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Για τον λόγο αυτό ζητά πλήρη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις εισαγόμενες ποσότητες, τις χώρες προέλευσης, τις επιχειρήσεις που διακινούν το προϊόν, τις διαδικασίες ανάμειξης και τυποποίησης και την τελική επισήμανση των συσκευασιών.

Επισημαίνει επίσης ότι οι αναφορές για διαφορετικές ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου, αναμείξεις και πρακτικές εμπορίας πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

«Το ελληνικό ελαιόλαδο δεν μπορεί να χάνει την ταυτότητά του μέσα σε αδιαφανείς εμπορικές διαδρομές. Η προέλευση και η ποιότητά του πρέπει να προστατεύονται με αυστηρούς και αποτελεσματικούς ελέγχους», υπογραμμίζει.

Υποστελεχωμένες οι ελεγκτικές υπηρεσίες

Η Ομοσπονδία συνδέει τα προβλήματα εποπτείας της αγοράς με τη διαχρονική υποστελέχωση των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Όπως επισημαίνει, οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών και του ΕΦΕΤ καλούνται να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους με ανεπαρκές προσωπικό και περιορισμένα μέσα.

Σύμφωνα με την ΠΟΓΕΔΥ, η απουσία συστηματικών διασταυρώσεων στοιχείων και αποτελεσματικής παρακολούθησης της διακίνησης προϊόντων δημιουργεί περιθώρια για παραβατικές πρακτικές.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την υποστελέχωση πολιτική επιλογή με σοβαρές συνέπειες, καθώς επηρεάζει την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, την ποιότητα των τροφίμων, τη δημόσια υγεία και την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων.

Αυξημένο κόστος παραγωγής και κίνδυνος εγκατάλειψης ελαιώνων

Σημαντικό μέρος της ανακοίνωσης αφορά τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί.

Η αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των καυσίμων, της άρδευσης και της συγκομιδής επιβαρύνει την καλλιέργεια, ενώ η έλλειψη εργατών γης δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός αυξημένων δαπανών και χαμηλών τιμών διάθεσης απειλεί τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, με πιθανές συνέπειες την εγκατάλειψη ελαιώνων, την απώλεια αγροτικού εισοδήματος και την περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ζητά ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της ελληνικής ελαιοπαραγωγής, με μέτρα περιορισμού του κόστους, αντιμετώπισης της έλλειψης εργατικών χεριών και ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών.

Τα επτά αιτήματα της ΠΟΓΕΔΥ

Η Ομοσπονδία διατυπώνει επτά συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές:

Εκτεταμένους ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τα ελαιοτριβεία και τις εγκαταστάσεις τυποποίησης μέχρι τις εισαγωγές και τα σούπερ μάρκετ.

Δημοσιοποίηση των εισαγωγών ελαιολάδου, ιδιαίτερα από Τυνησία και Τουρκία, με αναλυτικά στοιχεία για ποσότητες, προέλευση, διακίνηση και ελέγχους.

Αυστηρότερους ελέγχους ιχνηλασιμότητας και ποιότητας, με στόχο την αποτροπή παράνομων ελληνοποιήσεων.

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τη διερεύνηση των αποκλίσεων στις τιμές και πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας.

Προσλήψεις μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις Περιφέρειες και στον ΕΦΕΤ.

Μέτρα στήριξης των παραγωγών, με μείωση του κόστους παραγωγής, αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Εξέταση μέτρων διαχείρισης της αγοράς, εντός του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.

«Η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της»

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών, την ιχνηλασιμότητα των εισαγόμενων και εγχώριων προϊόντων, τον αριθμό και την επάρκεια των ελέγχων, καθώς και τα μέτρα που σχεδιάζονται για την αποτροπή της εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας.

Καταλήγοντας, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής στην αποδυνάμωση της ελληνικής παραγωγής και των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών.

«Το ελαιόλαδο δεν είναι πεδίο ασυδοσίας και κερδοσκοπίας. Είναι ο κόπος χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών, η διατροφική ταυτότητα της χώρας μας και ένα εθνικό προϊόν που πρέπει να προστατευθεί», τονίζει, καταλήγοντας ότι «Η προστασία της ελληνικής παραγωγής δεν είναι επικοινωνιακή εξαγγελία. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας».