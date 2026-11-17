Μέσα από το insurancemarket, τη Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε μια σειρά επιλογών ασφάλειας κατοικίας, μεταξύ των οποίων και δύο προγράμματα της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ετήσιο κόστος από 100,33€. Με έως 32 καλύψεις, οι ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην ασφάλιση κτιρίου και την ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου, αποκτώντας προστασία από φυσικά φαινόμενα, ζημιές και άλλα απρόοπτα. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μείωση στον ΕΝΦΙΑ έως 20%, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δύο προγράμματα για διαφορετικές ανάγκες προστασίας

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την ασφάλιση κτιρίου, καλύπτοντας την κατασκευή και τις εγκαταστάσεις της κατοικίας. Περιλαμβάνει 31 καλύψεις, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου 120.000€ και ενδεικτικό ετήσιο ασφάλιστρο 100,33€.

Το δεύτερο πρόγραμμα επεκτείνει την προστασία και στο περιεχόμενο του σπιτιού, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα, σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης. Περιλαμβάνει 32 καλύψεις, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 120.000€ για το κτίριο και 24.000€ για το περιεχόμενο, καθώς και κάλυψη κλοπής περιεχομένου. Το ενδεικτικό ετήσιο ασφάλιστρο διαμορφώνεται στα 127,89€, δηλαδή περίπου 10,66€ τον μήνα.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν σημαντικές καλύψεις, όπως πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι και χαλάζι, καθώς και ζημιές από νερό και σωληνώσεις. Επιπλέον, παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, όπως στην περίπτωση διαρροής νερού που επηρεάζει γειτονικό διαμέρισμα. Ιδιαίτερο οικονομικό όφελος αποτελεί και η δυνατότητα μείωσης του ΕΝΦΙΑ έως 20%, καθώς και τα δύο προγράμματα περιλαμβάνουν καλύψεις σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

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ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: 56 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας

Στην ασφάλεια κατοικίας, η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας είναι εξίσου σημαντική με τις καλύψεις του συμβολαίου. Ιδιαίτερα όταν φυσικά φαινόμενα, όπως ένας σεισμός ή μια πλημμύρα, προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, η οικονομική ισχύς της ασφαλιστικής αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιοπιστίας. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με παρουσία άνω των 56 ετών στην ελληνική αγορά, κατέχει την 1η θέση σε φερεγγυότητα για 10η συνεχή χρονιά, μεταξύ των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, με δείκτη 293%, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο Solvency II.

Επιπλέον, για τα δύο προγράμματα η εταιρεία προβλέπει αποζημίωση σε αξία καινούργιου για το κτίριο και το περιεχόμενο, σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης, ενώ παρέχει και 24ωρη Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη όταν προκύψει ανάγκη.

Απλή διαδικασία ασφάλισης και υποστήριξη σε κάθε βήμα

Μέσα από το insurancemarket, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις βασικές καλύψεις των δύο προγραμμάτων και να λάβουν online εξατομικευμένη προσφορά για την κατοικία τους, με βάση τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα πληρωμής σε έως 12 άτοκες δόσεις, ενώ η ομάδα συμβούλων του insurancemarket είναι διαθέσιμη 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας ενημέρωση και υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ασφάλιση.

Με αξιόπιστους ασφαλιστικούς συνεργάτες, ξεκάθαρη ενημέρωση και ανθρώπινη υποστήριξη, το insurancemarket συνεχίζει να κάνει την προστασία της κατοικίας πιο απλή, βοηθώντας τους καταναλωτές να αποκτήσουν την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε ασφαλιστική απόφαση. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.

Διευκρινίσεις

Τα αναφερόμενα ετήσια ασφάλιστρα είναι ενδεικτικά και αφορούν διαμέρισμα 80 τ.μ., 2ου ορόφου, έτους κατασκευής 2005, με Τ.Κ. 12242, ετήσια διάρκεια ασφάλισης, ιδιοκτήτη - ασφαλιζόμενο, στεγαστικό δάνειο και χωρίς δηλωμένα μέτρα προστασίας. Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι 120.000€ για το κτίριο (1η επιλογή) και 120.000€ για το κτίριο και 24.000€ για το περιεχόμενο (2η επιλογή), με απαλλαγή σεισμού 2.400€ και 2.880€ αντίστοιχα. Η μηνιαία αναγωγή είναι ενδεικτική και προκύπτει αναλογικά από το ετήσιο ασφάλιστρο. Χρησιμοποιήθηκε επίσημη τιμολόγηση της ασφαλιστικής ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. την 03/11/2026. Η τελική τιμή ασφαλίστρων διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου. Η ανάληψη ή μη ασφαλιστικών κινδύνων αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της ασφαλιστικής εταιρείας και η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους ασφάλισης, τις εξαιρέσεις, τις απαλλαγές και τα ασφαλιστικά ποσά του εκάστοτε προγράμματος.

Δείκτης Φερεγγυότητας 293% στις 31/12/2025. 1η θέση για 10η συνεχή χρονιά μεταξύ των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II).

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ φτάνει έως 20% για ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000€ και 10% για ακίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 500.000€, εφόσον το συμβόλαιο καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.