«Κλείδωσε» η Τρίτη 17 Νοεμβρίου για την Γ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών - Το χρονοδιάγραμμα δηλώσεων και ανάληψης καθηκόντων.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την Γ φάση των περίπου 3.500 προσλήψεων αναπληρωτών ενόσω τα κενά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ξεπερνούν τις 16.000. Η κατάσταση με την υποστελέχωση είναι ιδιαιτέρως πιεστική με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα να ζητά άμεση καθολική κάλυψη των κενών ώστε να προσχωρήσει απρόσκοπτα η σχολική χρονιά και να αποκατασταθεί το ζήτημα με τις χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως.

Όπως όλα δείχνουν αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, θα απενεργοποιηθεί το περίφημο «κόκκινο κουμπί» στην πλατφόρμα και θα εκκινήσουν οι διαδικασίες ώστε μετά τις 15:00 το μεσημέρι να ανακοινωθούν τα ονόματα των προσλήψεων 3.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών της γ φάσης για την σχολική χρονιά 2026-2027.

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Από πλευράς της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της παραδέχθηκε το πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία σημειώνοντας ότι ««η ενίσχυση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα. Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.912 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, εκ των οποίων 5.259 φέτος, μετά τους 10.000 της προηγούμενης χρονιάς. Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, πολύ μεγαλύτερη από την απλή αναπλήρωση των αποχωρήσεων». Για τους αναπληρωτές, σημείωσε «τη φετινή σχολική χρονιά έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 40.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή, στην παράλληλη στήριξη και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στελέχωσης».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού αναλυτή Patrea η Γ φάση των προσλήψεων αναμένεται να «τρέξει» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τις αποφάσεις πρόσληψης να δημοσιεύονται στη Διαύγεια την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, οι δηλώσεις των αναπληρωτών να πραγματοποιούνται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, οι τοποθετήσεις να τους ανακοινώνονται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η ανάληψη υπηρεσίας να γίνεται τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

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Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: H εκτίμηση Patrea για την Γ φάση

Όπως τόνισε στην ανάρτηση του ο Patreas «Για να μην ξενυχτάτε: την ημερομηνία της Γ' Φάσης την έχει ήδη ανακοινώσει η ίδια η Υπουργός, αρκεί να ξέρει κάποιος να την ερμηνεύει: Τώρα, μες στις επόμενες μέρες, το αργότερο μέχρι 17 Νοεμβρίου θα γίνει και η Γ' Φάση πρόσληψης Αναπληρωτών." Και ως γνωστόν το "μέχρι" σε αυτό το Υπουργείο είναι "ίσον" (και καμιά φορά και μεγαλύτερο). Οπότε ονόματα την Τρίτη 17Ν (Τρίτη όπως και στην Α' και στη Β' Φάση), ΑΔΑ την Τετάρτη, δηλώσεις Αναπληρωτών την Πέμπτη, ανακοίνωση τοποθετήσεων την Παρασκευή και ανάληψη Δευτέρα-Τρίτη 23-24 Νοεμβρίου.

Βέβαια η Υπουργός δεν χάνει ευκαιρία να μας λέει για τις "νωρίτερα από ποτέ" Φάσεις Αναπληρωτών. Είναι, όμως, έτσι; Για να δούμε τις ημερομηνίες των 3 τελευταίων σχολικών ετών (2026-2027 και 2025-2026 με Ζαχαράκη, 2024-2025 με Πιερρακάκη), βάσει ημερομηνίας ΑΔΑ προσλήψεων:

Δηλ. ούτε στην Α' Φάση είχαμε κάτι εξαιρετικό (3 μέρες νωρίτερα από πέρυσι, ίδια ημερομηνία με πρόπερσι), η Β' Φάση έγινε φέτος 5 μέρες αργότερα από πέρυσι, ενώ η Γ' Φάση θα γίνει 6 μέρες αργότερα από πέρυσι και 17 (δεκαεφτά) μέρες αργότερα από πρόπερσι! Τώρα για τα κενά, η Υπουργός πέταξε "λευκή πετσέτα": Οπότε ετοιμαστείτε για κλάματα στη Γενική...»

Η ΕΛΑΣ «αδειάζει» το ΥΠΑΙΘΑ για την Γ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών - Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά πιστώσεις!

Με φόντο την τεράστια υποστελέχωση στα σχολεία ο τομέα Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ παίρνει θέση για την Γ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών. Όπως σημειώνεται «βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Νοεμβρίου, και ενώ χιλιάδες διδακτικές ώρες έχουν χαθεί, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε, σχεδόν θριαμβολογώντας, ότι θα πραγματοποιηθούν 3.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν τα περισσότερα από 15.000 υπολογιζόμενα κενά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ.

«Αυτή είναι η εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία, διά της καθυστέρησης των προσλήψεων προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι ανθρωπομήνες, αντιμετωπίζει τη στελέχωση των σχολείων ως ζήτημα δημοσιονομικής διαχείρισης και όχι ως αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι πρωτίστως παιδαγωγικές. Τα χιλιάδες ακάλυπτα κενά διαταράσσουν τη μαθησιακή συνέχεια, περιορίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στερούν από τους μαθητές/τριες την εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρουσία που έχουν ανάγκη.

Την ίδια στιγμή, ο τρόπος οργάνωσης των φάσεων προσλήψεων προκαλεί δυσανάλογη εργασιακή, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση στους/στις εκπαιδευτικούς. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και ενημέρωση για τον αριθμό και τον χρόνο των προσλήψεων, χιλιάδες αναπληρωτές/τριες παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, σε διαρκή αναμονή και αβεβαιότητα. Οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις και κυρίως στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Υποστήριξης Μαθητών στα ΕΠΑΛ (ΥΜΕΠΑΛ) ακυρώνουν τη δυνατότητα χιλιάδων αναπληρωτών να υπηρετήσουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, ώστε να αποφύγουν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, ακόμα και τον αποχωρισμό από τις οικογένειές τους», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαθέτει πόρους για στρατιές «golden boys» και «golden girls», αλλά όχι για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Δεν πρόκειται, επομένως, για έλλειψη πόρων, αλλά για συνειδητή πολιτική επιλογή! Είναι ολοφάνερο πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποβαθμίζει συνειδητά τη δημόσια εκπαίδευση και οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματική εξουθένωση. Ως ΕΛΑΣ, με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε για:

1. Υλοποίηση 30.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού αναπληρωτών.

2. Μισθολογική μηνιαία αύξηση 300 ευρώ σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ.

3. Διασφάλιση της στελέχωσης των σχολείων με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό σε Γενική και Ειδική Αγωγή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

4. Καθιέρωση συγκεκριμένου και διαφανούς προγραμματισμού για τις έκτακτες φάσεις προσλήψεων.

5. Στεγαστική υποστήριξη σε νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές/τριες που υπηρετούν σε περιοχές με αυξημένα ενοίκια και υψηλή οικιστική πίεση.

6. Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα, 20 στην πρωτοβάθμια και 22 στη δευτεροβάθμια.

7. Θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών από αυθαιρεσίες και υλοποίηση προγραμμάτων ουσιαστικής επιμόρφωσης.

8. Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις άδειες εγκυμονουσών και νέων μητέρων».

Καταλήγοντας ο Τομέας Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ τονίζει: «Ως εδώ! Η δημόσια Παιδεία πρέπει να αποτελεί δημοσιονομική προτεραιότητα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά πιστώσεις! Οι τάξεις μας δεν μπορούν να μένουν χωρίς δασκάλους/ες και καθηγητές/τριες».

ΠΕΝΑΦΑ: Επιτακτική η καθολική κάλυψη των κενών Φυσικής Αγωγής στη Γ’ Φάση Προσλήψεων

Ενόψει της επικείμενης Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.) καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη όλων των υφιστάμενων λειτουργικών κενών του κλάδου ΠΕ11, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Ένωση «βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Νοεμβρίου και εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες με ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική ούτε αποδεκτή.

Η Φυσική Αγωγή δεν αποτελεί μάθημα δεύτερης κατηγορίας και οι μαθητές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί σε έναν πίνακα διαθέσιμων πιστώσεων. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις και τις συναντήσεις της Ένωσής μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι ανάγκες παραμένουν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα κενά που αφορούν τη διδασκαλία της κολύμβησης, ενός αντικειμένου με ουσιαστική σημασία για την ασφάλεια και την εκπαίδευση των μαθητών. Οι περιορισμένες πιστώσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη δικαιολογία για την υποστελέχωση των σχολείων. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να προσαρμόζεται κάθε φορά στις δημοσιονομικές δυνατότητες, εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. απαιτεί:

Την πλήρη κάλυψη όλων των πραγματικών λειτουργικών κενών ΠΕ11 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Την κάλυψη των αναγκών του αντικειμένου της κολύμβησης, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων, ώστε κανένα σχολείο να μη στερείται εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής.

Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Καλούμε το Υπουργείο να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του. Η Γ΄ φάση δεν πρέπει να αποτελέσει ακόμη μία διαδικασία μερικής κάλυψης των αναγκών, αφήνοντας σχολεία και μαθητές σε καθεστώς αναμονής.

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Διεκδικούν το αυτονόητο: να μπορούν να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο σε κάθε σχολείο όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, οι διαβεβαιώσεις και οι υποσχέσεις. Απαιτούνται προσλήψεις που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των καταγεγραμμένων αναγκών.»