17 Νοεμβρίου: Πώς θα γιορτάσουν τα σχολεία την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το καθεστώς των απουσιών και τα μηνύματα της επετείου

Την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τιμούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου τα σχολεία και οι μαθητές όλων των βαθμίδων, μέσα από τις καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις και αφιερωματικές γιορτές. Η 17η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973, τα οποία αποτέλεσαν έναν σημαντικό σταθμό στον αγώνα κατά της δικτατορίας της 21ης Απριλίου και υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τον Νοέμβριο του 1973, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έγινε το επίκεντρο της αντίστασης των νέων απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς. Φοιτητές και πολίτες εξέφρασαν με την εξέγερσή τους την απαίτηση για παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον.

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Το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης

Περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά, τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και το δικαίωμα στη μόρφωση αποτελούν τις βασικές αξίες που αναδεικνύονται μέσα από τις σχολικές εκδηλώσεις. Μέσα από αφηγήσεις, ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και ιστορικά ντοκουμέντα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών και να κατανοήσουν τη σημασία της εξέγερσης για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Οι σχολικές γιορτές στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν μια ευκαιρία να μεταφερθεί στις νεότερες γενιές το μήνυμα ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά αξίες που χρειάζονται διαρκή σεβασμό και προστασία.

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Γιορτή του Πολυτεχνείου 2026 – Υποχρεωτική παρουσία μαθητών στις σχολικές εκδηλώσεις

Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο, όλοι οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία το πρωί της επετείου, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Οι απουσίες της ημέρας θεωρούνται αδικαιολόγητες, όπως σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση. Μετά την καταγραφή των παρουσιών, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα και τις γιορτές που έχουν ετοιμάσει οι σχολικές κοινότητες, στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στον χώρο συγκέντρωσης κάθε σχολείου.

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Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973: Η ιστορία μιας νύχτας 53 χρόνια μετά

Ανήμερα της 17ης Νοέμβρη τα σχολεία όλης της χώρας τιμούν την Επέτειο του Πολυτεχνείου, μια ημέρα αφιερωμένη στη Δημοκρατία, την Ελευθερία και τους αγώνες της νεολαίας. Η γιορτή αυτή θυμίζει την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973, που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στη δικτατορία, ένα καθεστώς που για επτά χρόνια είχε στερήσει από τον ελληνικό λαό τα βασικά του δικαιώματα: τη δημοκρατία, την ελευθερία λόγου αλλά και τη δικαιοσύνη. Οι φοιτητές, μαζί με μαθητές και απλούς πολίτες, κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και έστησαν έναν ραδιοφωνικό σταθμό από τον οποίο καλούσαν τον κόσμο να αντισταθεί: «Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο! Σας μιλά ο ραδιοσταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών!»

Παρά την επέμβαση του στρατού και το τραγικό τέλος, με την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Η θυσία τους έγινε σύμβολο ελπίδας και ελευθερίας και συνέβαλε στην πτώση της δικτατορίας λίγους μήνες αργότερα. Σήμερα, στα σχολεία, οι μαθητές μέσα από γιορτές, αφηγήσεις, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα μαθαίνουν για τη σημασία του Πολυτεχνείου και για το πόσο πολύτιμη είναι η Δημοκρατία. Η 17η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, ώστε να μπορούμε όλοι σήμερα να ζούμε ελεύθεροι και με δικαιώματα. Ο Νοέμβρης του 1973 δεν ξεχνιέται και αποτελεί φάρο ώστε η νέα γενιά να γαλουχηθεί με τους συμβολισμούς και τα νοήματα της επετείου. Το παντοτινό «Όχι» στον απολυταρχισμό και τη βία και το αιώνιο «Ναι» στην ελευθερία, στην κυριαρχία του λαού και τη δημοκρατία.