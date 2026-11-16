Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου BYD DOLPHIN G DM-i βρίσκεται στο σύστημα κίνησης.

Η BYD διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά με το νέο Dolphin G DM-i, το πρώτο supermini με τεχνολογία PHEV.

Με τιμή εκκίνησης 22.990 ευρώ, τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού και συνδυαστική αυτονομία που φτάνει τα 1.040 χιλιόμετρα, το Dolphin G DM-i τοποθετείται σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της αγοράς.

Ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης με την τεχνολογία Super Hybrid DM-i

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του νέου BYD DOLPHIN G DM-i βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα την ηλεκτρική οδήγηση, καθώς στις περισσότερες συνθήκες ο ηλεκτροκινητήρας είναι εκείνος που αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών.

Έτσι, ο οδηγός βιώνει άμεση απόκριση στο γκάζι, ομαλή επιτάχυνση και χαμηλά επίπεδα θορύβου, στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun χωρητικότητας 1,5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, εκ των οποίων ο ένας αναλαμβάνει την κίνηση και ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια.

Ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του οδηγού, το σύστημα διαχειρίζεται αυτόματα τη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, επιλέγοντας τον αποδοτικότερο τρόπο αξιοποίησης της διαθέσιμης ενέργειας.

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Στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία EV, το DOLPHIN G DM-i κινείται αποκλειστικά με την ενέργεια της μπαταρίας, ενώ στη λειτουργία HEV το σύστημα αναλαμβάνει να συνδυάσει τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα και των ηλεκτρικών μονάδων. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 176 ίππους στην έκδοση Active και τους 212 ίππους στις υπόλοιπες εκδόσεις, με τον ηλεκτροκινητήρα κίνησης να αποδίδει 163 ίππους και 210 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία αποδοτικότητας. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου, με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, περιορίζεται στα 1,4 λίτρα/100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία μπορεί να φτάσει τα 1.040 χιλιόμετρα με γεμάτο ρεζερβουάρ και φορτισμένη μπαταρία.

Έως 105 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και γρήγορη φόρτιση

Η BYD προσφέρει δύο διαφορετικές επιλογές μπαταρίας Blade για το DOLPHIN G DM-i, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς. Η βασική έκδοση Active εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 40 χιλιομέτρων στον συνδυασμένο κύκλο WLTP και συνολική αυτονομία έως 1.020 χιλιόμετρα.

Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport διαθέτουν μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, ανεβάζοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια επίδοση που επιτρέπει την κάλυψη σημαντικού μέρους των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς κατανάλωση βενζίνης, εφόσον υπάρχει δυνατότητα τακτικής φόρτισης.

Παράλληλα, η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.040 χιλιόμετρα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους πραγματοποιούν συχνά ταξίδια.

Ανάλογη διαφοροποίηση υπάρχει και στις δυνατότητες φόρτισης. Η Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή AC ισχύος 3,3 kW, με τη φόρτιση της μπαταρίας από το 15% έως το 100% να απαιτεί λιγότερες από τρεις ώρες.

Στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η ισχύς φόρτισης AC ανεβαίνει στα 6,6 kW, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC ισχύος 39 kW. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία από το 10% έως το 80% ολοκληρώνεται σε μόλις 26 λεπτά.

Χώροι και τεχνολογία που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο DOLPHIN G DM-i δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα. Με μήκος 4.160 χιλιοστά, πλάτος 1.825 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.610 χιλιοστών, συνδυάζει την ευελιξία που απαιτούν οι αστικές μετακινήσεις με χώρους που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων, ο οποίος περιλαμβάνει επιπλέον έναν υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.225 λίτρα, ενισχύοντας σημαντικά την πρακτικότητα του μοντέλου.

Παράλληλα, η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εργονομία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, προσφέροντας άνεση για πέντε επιβάτες.

Στο τεχνολογικό σκέλος, το εσωτερικό φιλοξενεί ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών στη βασική έκδοση ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες. Ανάλογα με την έκδοση, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ασύρματη φόρτιση smartphone, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, πανοραμική ηλιοροφή, κάμερα 360 μοιρών και head-up display.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζουν οι ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, που περιλαμβάνονται στην έκδοση Comfort και προσφέρουν πρόσβαση σε σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, η πρόσβαση μέσω smartphone με τεχνολογία NFC ενισχύει την ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Στον τομέα της ασφάλειας, όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται Adaptive Cruise Control, Intelligent Cruise Control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου, προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας και αυτόματη πέδηση σε σχετικές περιπτώσεις.

Τέσσερις εκδόσεις και τιμή εκκίνησης από 22.990 ευρώ

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού, με τη γκάμα να ξεκινά από τις 22.990 ευρώ.

Η βασική Active, με την μπαταρία των 7,42 kWh και τους 176 ίππους συνδυαστικής ισχύος, κοστίζει 22.990 ευρώ. Ακολουθεί η Boost, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 18,3 kWh, ηλεκτρική αυτονομία 105 χιλιομέτρων και ισχύ 212 ίππων, με τιμή 26.990 ευρώ.

Στη συνέχεια βρίσκεται η Comfort, με τιμή 28.490 ευρώ, η οποία προσθέτει πλουσιότερο εξοπλισμό, μεταξύ άλλων πανοραμική ηλιοροφή, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, head-up display και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google.

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η Sport, με τιμή 29.990 ευρώ, η οποία διαφοροποιείται με μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και επενδύσεις καθισμάτων από συνθετικό suede.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η εργοστασιακή εγγύηση που συνοδεύει το μοντέλο. Συγκεκριμένα, η BYD προσφέρει έξι χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα για το αυτοκίνητο, οκτώ χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα για τον ηλεκτροκινητήρα και οκτώ χρόνια ή 250.000 χιλιόμετρα για την μπαταρία.