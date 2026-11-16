Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στεφάνι κατέθεσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στο Πολυτεχνείο. «Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που ανήκει στο παρελθόν. Το αντίθετο, μάλιστα. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου, «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, σε μια περίοδο που η κοινωνία τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα εξαιτίας της ακρίβειας, που οι νέοι δεν μπορούν να οραματιστούν το μέλλον τους, που η παιδεία υποβαθμίζεται διαρκώς και η δημοκρατία δοκιμάζεται από τον αυταρχισμό, την καταστολή και την ατιμωρησία», ανέφερε σε δήλωσή του αμέσως μετά, προσθέτοντας:

«Την ίδια στιγμή, το Πολυτεχνείο μάς θυμίζει και κάτι άλλο: ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τον φασισμό, με τους εθνικισμούς, με τους πολέμους. Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους είναι κομμάτι των αγώνων μας.

Κάποιοι ήθελαν φέτος να κάνουν το Πολυτεχνείο μια «μουσειακή» επέτειο, πλήρως αποστειρωμένη από το νόημά της. Αυτοί ήταν η Πρυτανεία, αυτοί ήταν η κυβέρνηση. Φέτος δεν τους βγήκε, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μη γίνει ποτέ αυτό. Γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένας αγώνας ενάντια στη λήθη, ένας αγώνας για το σήμερα, ένας αγώνας για το αύριο».

«Καταλήγοντας ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε: «Μας θυμίζει ότι, μέσα σε μια συνθήκη στασιμότητας, όταν οι άνθρωποι παίρνουν την τύχη τους στα χέρια τους, μπορούν να γράψουν ιστορία. Και αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα που μπορεί να μας δώσει σήμερα το Πολυτεχνείο».

{https://www.facebook.com/reel/1449777864010072}