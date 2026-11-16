Iδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών, καθώς το 26% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει βρεθεί χωρίς χρήματα πριν από την επόμενη μισθοδοσία, ενώ το 25% αναφέρει ότι δεν διέθετε αποταμιεύσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η οικονομική ανεξαρτησία αποτελεί ολοένα και πιο δύσκολο στόχο για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής, οι καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις και η περιορισμένη δυνατότητα αποταμίευσης καθυστερούν την οικονομική τους αυτονόμηση.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Revolut, το 64% των Ελλήνων εκτιμά ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν από την ηλικία των 30 ετών, ενώ το 72% θεωρεί ότι οι νέοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη προετοιμασία για να διαχειριστούν αυτόνομα τα οικονομικά τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 20.000 καταναλωτών από όλη την Ευρώπη και αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές στην προσπάθειά τους να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς οικονομική υποστήριξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών, καθώς το 26% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει βρεθεί χωρίς χρήματα πριν από την επόμενη μισθοδοσία, ενώ το 25% αναφέρει ότι δεν διέθετε αποταμιεύσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εντοπίζουν σημαντικά κενά στις οικονομικές δεξιότητες των νέων. Συγκεκριμένα, το 26% θεωρεί ότι απαιτείται καλύτερη προετοιμασία στον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό, το 18% στη διαχείριση λογαριασμών και μηνιαίων εξόδων και το 14% στον περιορισμό των παρορμητικών αγορών. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την πίεση που ασκούν ο πληθωρισμός και οι αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, καθιστώντας δυσκολότερη τόσο την αποταμίευση όσο και τη δημιουργία οικονομικού αποθέματος ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Revolut επισημαίνει τη σημασία της έγκαιρης καλλιέργειας υγιών οικονομικών συνηθειών, προβάλλοντας ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση δαπανών, την αυτοματοποιημένη αποταμίευση, τον διαμοιρασμό εξόδων και τη διαχείριση χρημάτων στο εξωτερικό.

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut Bank UAB στην Ελλάδα, «Η οικονομική ανεξαρτησία δεν κατακτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται μέσα από μικρές, καθημερινές οικονομικές αποφάσεις και συνήθειες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών δεξιοτήτων των νέων.