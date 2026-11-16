«Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Νέα διάσταση σε ό,τι αφορά στο virality απέκτησε το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη από τα Γιάννενα, στο οποίο φώναζε «και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ». Το ηχητικό μέρος χρησιμοποιήθηκε σε remix που ακούστηκε τουλάχιστον σε δύο κλαμπς, από διαφορετικές πόλεις της χώρας, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

«Λοιπόν όταν ανέβασα το βίντεο με το γνωστό ιστορικό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τί θα επακολουθήσει. Πέραν των εκατομμυρίων προβολών στα διάφορα social έγινε πλέον μόδα και μέσα στα μπαρ. Δείτε δυο διαφορετικά βίντεο από δύο διαφορετικές πόλεις και το πώς η νεολαία μας διασκεδάζει με τα συνθήματα μας. Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο! Να θυμάστε το σύνθημα αυτό έχει ιστορία, γεννήθηκε στα αμφιθέατρα όταν οι Νεοδημοκράτες αρνήθηκαν να υποκύψουν στα «ου» των Αριστερών και τελικά επικρατήσαμε στο Φοιτητικό Κίνημα. Μπράβο παιδιά πάμε γερά!», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2122217457439928399}