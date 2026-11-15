«Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου».

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ξανά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Κυριακής 15/11 στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων τόνισε πως «πάσχει από μανία καταδίωξης», ενώ «αποκάλυψε» τι του έχει πει βουλευτής από αντίπαλο κόμμα.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει πάει την συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο. Σε αυτούς που την ψηφίζουν, ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο να δουν τι εστί βερίκοκο» ανέφερε μεταξύ άλλων για να προσθέσει:

«Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου. Έχει μανία καταδίωξης, τσακώνεται με όλους. Η οικογένεια της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».

Από εκεί και πέρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως «με το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε κυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ».