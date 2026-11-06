«Στην περίπτωση που πραγματικά τον ενδιαφέρει το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων τότε στις 11 Δεκεμβρίου, στο Κτίριο 7, Αίθουσα 3, έχει τη δυνατότητα να παραστεί στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση Predator», αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Η προσφυγή του κ. Γεωργιάδη στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την παραβίαση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. Η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και η διερεύνησή τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική», αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές με αφορμή το χακάρισμα στο email του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο ίδιος, όμως, ενώ έχει ενημερωθεί από τον Ιούλιο του 2023 ότι το 2021, όταν ήταν εν ενεργεία υπουργός, το κινητό του τηλέφωνο και της συζύγου του δέχθηκαν τουλάχιστον έντεκα μηνύματα παγίδευσης με Predator τα οποία και πάτησε όπως έχει δημόσια δηλώσει, επέλεξε την υποκριτική αδράνεια.

Δεν προσέφυγε ποτέ στις αρμόδιες αρχές, δεν παρέδωσε τη συσκευή για εξέταση και δεν παρέστη στη σχετική δίκη.

Τώρα που βρήκε το δρόμο για τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ζητά να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την παραβίαση του email του, θα ήταν ευκαιρία να ζητήσει και την πλήρη διερεύνηση και δίωξη όσων των παγίδευσαν και τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα», τονίζει ο γνωστός δικηγόρος θυμάτων του σκανδάλου των υποκλοπών και προσθέτει:

«Στην περίπτωση που πραγματικά τον ενδιαφέρει το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων τότε στις 11 Δεκεμβρίου, στο Κτίριο 7, Αίθουσα 3, έχει τη δυνατότητα να παραστεί στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση Predator. Η παρουσία του θα αποτελούσε έμπρακτη συμβολή στη διερεύνηση μιας υπόθεσης που τον αφορά άμεσα και μια απόδειξη αποστασιοποίησης από τον ανώριμο και αφελή τρόπο που αντιμετώπισε μέχρι τώρα την παγίδευση του.

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Εκτός αν ακόμη και τώρα φοβάται όσους συνέλεξαν και διατηρούν τα προσωπικά του δεδομένα και τις συνομιλίες του από την περίοδο που ήταν όντως ηλεκτρονικά αφελής».

{https://x.com/ZacKesses/status/2118627651527098506}