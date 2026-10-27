Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές θυμίζει στον Βασίλη Φλωρίδη «τέσσερις χαρακτηριστικές και κραυγαλέες περιπτώσεις όπου ξέχασε το καθήκον του».

Νέα ανάρτηση έκανε ο Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα τοποθέτηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη, στην εφημερίδα «Τα Νέα», με την οποία επιχειρεί, σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο «να διασκεδάσει την προηγούμενη άστοχη αρθρογραφία του και τον μοναδικό στα ποινικά χρονικά υπερβάλλοντα και αυτοκαταστροφικό ζήλο υπέρ της μη παραπομπής κατηγορουμένων σε δίκη».

Ο Ζαχαρίας Κεσσές επισημαίνει τέσσερις παλιότερες περιπτώσεις που έμεινε «άφωνος», τονίζοντας πως «αν αποφασίσει ο κ. Φλωρίδης να αναμετρηθεί με την διαφθορά θα είμαστε δίπλα του. Μέχρι τότε ας μην υποτιμά τη νοημοσύνη κανενός».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ:

«Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης επανήλθε με νέα δημόσια τοποθέτηση στον τύπο, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να διασκεδάσει την προηγούμενη άστοχη αρθρογραφία του και τον μοναδικό στα ποινικά χρονικά υπερβάλλοντα και αυτοκαταστροφικό ζήλο υπέρ της μη παραπομπής κατηγορουμένων σε δίκη.

Είπε μάλιστα ότι δεν ήθελε να στοχοποιήσει πρόσωπα αλλά να επισημάνει τον θεσμικό κίνδυνο και ότι το έκανε από καθήκον υπεράσπισης της νομιμότητας και της ισονομίας.

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Επειδή εκτίθεται, θα ήθελα να του θυμίσω τέσσερις χαρακτηριστικές και κραυγαλέες περιπτώσεις όπου ξέχασε το καθήκον του. Μάλιστα για να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση θα του υπενθυμίσω και τα πρόσωπα μήπως και τώρα επισημάνει τον θεσμικό κίνδυνο και βγει να υπερασπιστεί την νομιμότητα και την ισονομία.

Γιατί δεν τοποθετήθηκε δημόσια όταν οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας και Σωτήρης Μπουγιούκος διαβίβασαν παράνομα ολόκληρη την δικογραφία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα μετά την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Πώς παρέκαμψαν τις προβλέψεις του άρθρου 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για ποιο λόγο απεκδύθηκαν των αρμοδιοτήτων τους, γιατί δεν προχώρησαν στην έρευνα όσων προέκυψαν στη δίκη και γιατί δεν έπραξαν το καθήκον τους χωρίς μάλιστα να τους ζητηθεί εγγράφως από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Γιατί δεν τοποθετήθηκε δημόσια όταν οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης και Γεωργία Αδειλίνη έκριναν ότι δεν πρέπει να ασκηθεί δίωξη με την αδιανόητη αιτιολογία ότι η προπληρωμένη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την παγίδευση με Predator, ενεργοποιήθηκε από κάποιον άγνωστο που πληκτρολόγησε με επιτυχία μετά από τρεις τυχαίες προσπάθειες το pin μια άγνωστης κάρτας.

Γιατί λησμόνησε να μιλήσει όταν διαπιστώθηκε οτι οι Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου Χρήστος Μπαρδάκης και Βασιλική Βλάχου δεν προέβησαν σε καμία νόμιμη ενέργεια και σιώπησαν θεσμικά και ουσιαστικά προστατεύοντας τους δράστες, μολονότι παγιδεύτηκαν με Predator την περίοδο που ο πρώτος ήταν Οικονομικός Εισαγγελέας και η δεύτερη επόπτευε την ΕΥΠ.

Γιατί σίγησε όταν χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία της νομικής κοινότητας ως θεσμική εκτροπή η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα ότι δεν υπάρχει λόγος διερεύνησης όλων όσων προέκυψαν κατά την διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου παρά την πληθώρα των αποδεικτικών στοιχείων για την χρήση του Predator. Γιατί δεν μίλησε για τον προφανή λόγο αυτοεξαίρεσης που απέκρυψε ο Κ. Τζαβέλλας, αφού ήταν επόπτης της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο.

Αν αποφασίσει ο κ. Φλωρίδης να αναμετρηθεί με την διαφθορά θα είμαστε δίπλα του. Μέχρι τότε ας μην υποτιμά τη νοημοσύνη κανενός».

{https://x.com/ZacKesses/status/2115013601450770470}