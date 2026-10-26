Έντονη αντίδραση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για τις αιχμές του Βασίλη Φλωρίδη περί διαφθοράς στη Δικαιοσύνη.

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών απέναντι στο άρθρο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Φλωρίδη, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες αιχμές περί διαφθοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών εγείρουν σοβαρά ζητήματα σεβασμού της δικαστικής ανεξαρτησίας.

Όπως υπογραμμίζει η Ένωση, στο συγκεκριμένο άρθρο διατυπώνονται υπόνοιες διαφθοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών με αφορμή την κρίση τους σε εκκρεμή ποινική υπόθεση, την οποία είχε χειριστεί και ο ίδιος ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών τονίζει ότι «η δικαστική ανεξαρτησία προστατεύεται έναντι κάθε παρέμβασης, ακόμη και από το εσωτερικό της Δικαιοσύνης. Κανένας δικαστής δεν οφείλει να προσαρμόζει την κρίση του στις απόψεις ανωτέρων του ή να διακινδυνεύει τη δημόσια ηθική απαξίωσή του επειδή διαφωνεί μαζί τους. Οι δημόσιες αιτιάσεις περί διαφθοράς, δημόσιες αιτιάσεις περί διαφθοράς, έξω από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές και ελεγκτικές διαδικασίες, επιτρέπουν την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και τη μετατροπή της σε πεδίο αντιπαραθέσεων άσχετων προς την δικαιοδοτική αποστολή της, αποπροσανατολίζοντας από τα πραγματικά προβλήματα της Δικαιοσύνης.»

η δικαστική ανεξαρτησία αποτελεί θεμελιώδη εγγύηση του κράτους δικαίου και οφείλει να προστατεύεται από κάθε μορφή παρέμβασης, ακόμη και όταν αυτή προέρχεται από το εσωτερικό της ίδιας της Δικαιοσύνης. Κάθε δικαστικός λειτουργός πρέπει να είναι ελεύθερος να διαμορφώνει την κρίση του με βάση τον νόμο και τη συνείδησή του, χωρίς να υφίσταται πιέσεις ή να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο δημόσιας ηθικής απαξίωσης επειδή η δικαιοδοτική του κρίση δεν συμπίπτει με τις απόψεις ανώτερων δικαστικών λειτουργών.