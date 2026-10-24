Ο ...ισόβιος Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, η ...αναποτελεσματικότητα Τσίπρα στην προσπάθεια να καεί η Αθήνα και το μνημόσυνο για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

«Τρεις κι ο κούκος» ήταν στα συλλαλητήρια για την παιδεία την Τετάρτη είπε ο Κασιδιάρης! Και χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «κομμουνιστικές διαδηλώσεις».

Το σημειώνουμε απλά και μόνο για να καταδείξουμε πόσο εχθροί των νέων και του λαού είναι οι νεοναζί!

Για να πέφτουν τυχόν αυταπάτες!

Μαζί Καραμανλής και Βενιζέλος

Την Κυριακή ο Κώστας Καραμανλής θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων στο Πολεμικό Μουσείο για την επέτειο του «Όχι».

Παρόντος του Αντώνη Σαμαρά η ομιλία του αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως ως προς τις αιχμές που θα αφήσει ή δεν θα αφήσει για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, μεταξύ αυτών και για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Στις 26 Νοεμβρίου ο Κώστας Καραμανλής θα είναι μεταξύ των βασικών ομιλητών στη Θεσσαλονίκη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον είναι πως μεταξύ των ομιλητών, όπως πληροφορούμαστε, θα είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος...

Γιώργος Καλαντζής, ο κοινά αποδεκτός...

Ο Γιώργος Καλαντζής, το «παιδί από την Ελευσίνα», έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ κατοχής μια κυβερνητικής θέσης.

Ορίστηκε γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων από τον Ιούνιο του 2011 (ναι, δεν γράφουμε λάθος, από τον Ιούνιο του 2011) από την τότε υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου και παραμένει στη θέση του μέχρι σήμερα! Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων! Με όλες!

Έχει δε χειριστεί μείζονα θέματα, από τη μειονότητα στη Θράκη μέχρι τα τζαμιά -και τελευταία το θέμα της Μονής Σινά. Διαθέτοντας από την πρώτη στιγμή την πλήρη στήριξη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κκ Ιερώνυμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σφοδρή αντιπαράθεση για τη συμφωνία με τη Μονή Σινά

Μετά την στήριξη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, πολλών Πατριαρχείων μεταξύ των οποίων και το Οικουμενικό, η Αδερφότητα της Μονής Σινά προχωράει άμεσα σε συμφωνία με το Αιγυπτιακό Δημόσιο.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα αλλά και σε εκκλησιαστικούς κύκλους.

Πολύ περισσότερο αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η Μονή δεν θα έχει κατοχή γης και κτισμάτων, αλλά θα μπορεί να έχει «χρήση και νομή» καθώς θα προτιμάται στην ενοικίασή τους από το Αιγυπτιακό δημόσιο.

Καθόλου καλή εξέλιξη!

Φλωρίδης VS Φλωρίδη και ...θεσμική κρίση

Θύελλα αντιδράσεων στο δικαστικό χώρο αλλά και εντός της κυβέρνησης έχει προκαλέσει το άρθρο του εν ενεργεία αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη στην «Καθημερινή».

Άρθρο που αναφέρεται σε ανοιχτή υπόθεση, κάτι που ρητά απαγορεύεται να πράξει δικαστικός και δη αντιεισαγγελές του Αρείου Πάγου.

Το παρασκήνιο θα μας απασχολήσει αρκετά από Δευτέρα, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο Βασίλης Φλωρίδης να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό.

Ποιος θα τον παραπέμψει; Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που τυγχάνει να είναι και ...αδερφός του!

Το γεγονός από μόνο του προκαλεί θεσμική κρίση. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανόν ο αρμόδιος φάκελος να περάσει στα χέρια του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα!

Ο Τσίπρας δεν κατάφερε να ...κάψει την Αθήνα!

Αν παίρναμε στα σοβαρά τα όσα έλεγαν κορυφαία «γαλάζια» στελέχη και δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» τους για το συλλαλητήριο της Τετάρτης, τότε ναι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναποτελεσματικός!

Δεν κατόρθωσε να ...κάψει την Αθήνα. Το σημειώνουμε απλώς για να φανεί η γελοιότητα εκείνουν που καλλιέργησαν ένα κλίμα τρόμου για νεολαιίστικα συλλαλητήρια που αποδείχτηκαν τόσο ειρηνικά -και με πολύ μεγάλη συμμετοχή, κυρίως μαθητών!

Το μνημόσυνο της Φώφης

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται κιόλας αύριο από τον άδικο χαμό ενός σημαντικού πολιτικού ανθρώπου, της Φώφης Γεννηματά.

Το μνημόσυνό της τελείται στις 12.30 το πρωί της Κυριακής, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.