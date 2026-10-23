Η παρουσία Σαμαρά στον Καραμανλή - Δεν το κατάλαβαν για Χαφτάρ ούτε όταν έδιωχνε τον Πλεύρη;

Ένα βήμα πριν τη διαγραφή βρέθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης μετά την επίθεση στη Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως πληροφορείται η στήλη, του τηλεφώνησε με οργισμένο ύφος καλώντας να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Πράγμα που ο βουλευτής Καβάλας έκανε, προκειμένου να αποφύγει τη διαγραφή.

Γιατί οργίστηκε ο πρωθυπουργός; Ε, δεν θέλει και πολύ σκέψη!

Η δε Νάντια μάλλον θα πρέπει να στείλει στον Μακάριο λουλούδια. Όσο και αν κάποιοι άσπονδοι φίλοι της στη Χαριλάου Τρικούπη δεν το επιθυμούν μάλλον είναι το φαβορί για την έδρα στο Δυτικό Τομέα.

Πότε πρόλαβε τόσα κόμματα στα 29 της;

Κάποια πράγματα σου κάνουν πράγματι μεγάλη εντύπωση!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Μυρτώ Κοροβέση ήταν υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη.

Εκλέχτηκε προηγουμένως περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Ιωακειμίδη (ΣΥΡΙΖΑ).

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο κόμμα Κασσελάκη, όπου έφτασε ως τα ανώτερα αξιώματα- αντιπρόεδρος του κόμματος μαζί με την Θοδώρα Τζάκρη, που έχει ανάλογο ιστορικό μετακινήσεων!

Έγινε βουλευτής μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου, την άρνηση του Χρήστου Σπίρτζη να δεχθεί την έδρα και τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου!

Ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα Κασσελάκη.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.

Συμπαθεστάτη η Μυρτώ Κοροβέση, αλλά αν συνεχίσει έτσι σε πέντε χρόνια θα περάσει από ...όλα τα κόμματα!

ΥΓ1: Έστι απαξιώνεται η πολιτική.

ΥΓ2: Κατά τα λοιπά τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟκ τον πείραξε η ...Άννα Παπαδοπούλου!

Η σημαντική εκδήλωση του Πιερρακάκη

Με τον διάσημο συγγραφέα Ντα Έμπολι συζήτησε σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ στον «Ελληνικό Κόσμο» ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κατάμεστη η αίθουσα με σημαντικές παρουσίες (πχ τραπεζίτες, άνθρωποι της διαννόησης κοκ), αλλά η στήλη επικεντρώνει στους «γαλάζιους» βουλευτές που παραβρέθηκαν.

Κέλλας, Τσαβδαρίδης, Μπαραλιάκος, Πασχαλίδης, Παπασωτηρίου, Γιώργος, Τζίνα Οικονόμου, Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, Σταυρόπουλος, Σενετάκης, Καπετάνος, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Ιωάννα Λυτρίβη, ο υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης, η Μαρία Κεφάλα, ο Μπούρας, αλλά και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος!

Και στις παρουσίες πάει καλά ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Ακλολούθησε δείπνο με τον συγγραφέα όπου εκτός του Πιερρακκάκη συμμετείχαν ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και ο στενός συνεργάτης του υπουργού Οικονομικών Βασίλης Καρατζάς.

Η παρουσία Σαμαρά στον Καραμανλή

Χθες η Λώρα Ιωάννου αποκάλυψε πως ο Αντώνης Σαμαράς θα παραβρεθεί στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση των αποστράτων στο Πολεμικό Μουσείο την Κυριακή.

Η Ένωση Αποστράτων που διοργανώνει την εκδήλωση ανακοίνωσε πως δεν έχει αποστείλει προσκλήσεις, ωστόσο η στήλη επιβεβαιώνει πως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός θα παραστεί στην ομιλία.

Στέλνοντας ότι έτσι το μήνυμα πως οι δρόμοι του με τον Κώστα Καραμανλή δεν έχουν χωρίσει προεκλογικά, όπως σπεύδει να προπαγανδίζει το Μαξίμου!

Ούτε όταν έδιωχναν τον Πλεύρη;

Η Αθήνα δεν κατάλαβε τίποτε για τη στάση του Χαφτάρ.

Έμεινε στο τραπέζι που του είχε γίνει στα ...Βλάχικα!

Καλά, δεν το πήρε χαμπάρι ούτε όταν το περασμένο Ιούλιο εκδιώχτηκε ο Θάνος Πλεύρης και οι ομόλογοί του από την Μάλτα και την Ιταλία που είχαν μεταβεί στη Λιβύη για το μεταναστευτικό;