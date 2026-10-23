Η αποστολή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο και η διαρροή της άποψης του πρώην ΠτΔ.

Τις τελευταίες μέρες, και ιδίως αφότου κυρώθηκε από τη Βουλή της Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όλοι συμφωνούν -μέχρι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη άρχισε να το ψιθυρίζει- ότι πρέπει η χώρα να επεκτείνει στα 12 ν.μ. την αιγιαλίτιδα ζώνη μας τουλάχιστον νοτίως της Κρήτης. Ας μη ξεχνάμε ότι η Λιβύη εδώ και χρόνια έχει ακριβώς απέναντι, κάνει αυτή την επέκταση για τα δικά της χωρικά ύδατα.

Ας θυμηθούμε όμως μια ιστορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακόμη και για τις σχέσεις ΠτΔ και Πρωθυπουργού: Στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, λίγες μόλις μέρες αφότου υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Προκόπης Παυλόπουλος τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο, πρώτα αυτό, το χαρακτήρισε όχι απλώς άκυρο αλλά παντελώς ανυπόστατο που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την άμεση επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 ν.μ. σε όλα τα νησιά μας στην Ανατολική Μεσόγειο νοτίως του Αιγαίου.

Αντί άλλης απάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τότε στον Προκόπη Παυλόπουλο τον Υπουργό Επικρατείας την εποχή εκείνη Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε στον ΠτΔ ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Ο Προκόπης Παυλόπουλος φρόντισε να διαρρεύσει η άποψή του, η οποία και δημοσιεύθηκε σε κάποια μέσα. Πλην όμως η τότε παντοδυναμία στα ΜΜΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη φρόντισε να το «θάψει» επιμελώς.

Πολλοί μάλιστα είπαν τότε ότι μια από τις αιτίες της μη ανανέωσης της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν και αυτή. Σε κάθε περίπτωση ας θυμόμαστε την τότε στάση του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας για να αποδίδουμε τα του καίσαρος τω καίσαρι, αν μη τι άλλο.