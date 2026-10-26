Ο σεισμός των 3.3 Ρίχτερ οδήγησε τον δήμαρχο στην απόφαση για κλειστά σχολεία σε όλο το Αιγίνιο για προληπτικούς λόγους.

Την απόφαση να κλείσουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην περιοχή του Αιγινίου πήρε ο δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού μετά την σεισμική δόνηση των 3.3 Ρίχτερ. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων πάρθηκε μετά την σεισμική δόνηση που καταγράφηκε το πρωί στην Πιερία, με το επίκεντρο να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγινίου. Η δόνηση σημειώθηκε στις 09:38 και είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο προσδιορίζεται σε απόσταση 7 χιλιομέτρων βόρεια του Αιγινίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Κλειστά σχολεία: Η ανακοίνωση του Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Ο Δήμαρχος Πύδνας- Κολινδρού, Χρήστος Κομπατσιάρης, κατόπιν επικοινωνίας με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, λόγω των σεισμικών δονήσεων που προηγήθηκαν. Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής κοινότητας. Ο Δήμος παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενημερώσει άμεσα για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

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