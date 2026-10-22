Δράσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καλούνται να διοργανώσουν τα σχολεία όλης της χώρας στις 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Η εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και θέτει στο επίκεντρο την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση.

Τι θα περιλαμβάνουν οι δράσεις στα σχολεία

Τα σχολεία καλούνται να οργανώσουν δραστηριότητες με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, καθώς και την καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα και τη μαθητική ετερογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνονται συνεργασίες μεταξύ σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής για την υλοποίηση οργανωμένων παιχνιδιών, αθλητικών δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων συνεκπαίδευσης. Παράλληλα, προβλέπεται η παρουσίαση και διάχυση καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από προγράμματα συνεκπαίδευσης, με πρωτοβουλία των Συλλόγων Διδασκόντων και την υποστήριξη των αρμόδιων εκπαιδευτικών δομών.

Την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 12:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο υπουργείο Παιδείας, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Στόχος είναι να αναδειχθεί η φωνή των μαθητών με αναπηρία και να παρουσιαστούν συνεργατικές πρακτικές μεταξύ σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν διά ζώσης μπορούν να παρουσιάσουν συνεργατικές δράσεις, όπως μουσικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα ή ταινίες μικρού μήκους. Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή προβλέπεται η αποστολή μαθητικών δημιουργιών, όπως εικαστικά έργα, ποιήματα, φωτογραφίες, αφίσες και βίντεο.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ