«Τα τρία πορίσματα λένε ότι δεν υπάρχει διαρροή, τα τρία πορίσματα λένε ότι δεν βρήκανε οσμή και ξαναλεω ότι η βάνα είναι κλειστή, δεν υπάρχει παροχή». Ο Χάρης Δούκας για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τους ελέγχους στεγανοποίησης σε όλα τα σχολεία.

Την ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες, υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημειώνοντας ότι τα πορίσματα των τριών φορέων δεν διαπιστώνουν διαρροή ή οσμή.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι δόθηκαν ακόμη τρεις ημέρες τηλεκπαίδευσης, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες στη Γκράβα.

«Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο και για αυτό και πρότεινα μια εναλλακτική διαδρομή σε περίπτωση που βρούμε τεχνικά θέματα που θα απαιτήσουν ακόμα περισσότερες μέρες να παραμείνει κλειστή η Γκράβα, να πάμε και σε άλλες λύσεις όπως για παράδειγμα αιρκοντίσιον».

Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι και τα τρία πορίσματα που έχουν παραδοθεί συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει διαρροή, ενώ δεν εντοπίστηκε οσμή.

«Δεν μπορεί να πάρει πάνω από μια εβδομάδα να είναι κλειστό το σχολείο. Πήραμε τα πορίσματα από τους τρεις διαφορετικούς φορείς, και τα τρία πορίσματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει διαρροή και δεν βρήκανε οσμή, και τα τρία πορίσματα βάζουν μια σειρά από υποδείξεις χαμηλής, μέσης και υψηλής προτεραιότητας, μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και άμεσα μέτρα κυρίως για το ένα λεβητοστάσιο το πολύ παλιό που εδώ και 20 χρόνια λειτουργεί [...] Αυτά τα πορίσματα και αυτές τις παρεμβάσεις με το που μας ήρθαν τις δρομολογούμε. Χθες αποφασίσαμε να δούμε και τη δυνατότητα να εγκατασταθούν σε κάποιες αίθουσες, όπου χρειάζεται, συστήματα κλιματισμού διότι θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες διερευνώνται και εφαρμόζονται εκεί που χρειάζονται.

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Ο δήμαρχος επισήμανε ακόμη ότι έχουν συμπληρωθεί 11 ημέρες κατά τις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ, όπως είπε, το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο είναι οι 15 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η απόφαση περνά αποκλειστικά στο υπουργείο Παιδείας.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτιάξουμε την Γκράβα και να μην κάνουμε μία προς μία όλες τις παρεμβάσεις», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά θα επιστρέψουν σύντομα στο σχολείο και με απόλυτη ασφάλεια.

Έλεγχοι σε όλα τα σχολεία της Αθήνας

Αναφερόμενος στη συνολική κατάσταση των σχολικών κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι διενεργούνται ετήσιοι έλεγχοι συντήρησης, ενώ προβλέπεται και εκτενέστερος έλεγχος στεγανοποίησης ανά τέσσερα με πέντε χρόνια.

Όπως είπε, έχει δώσει εντολή να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στεγανοποίησης σε όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών.

Ο ίδιος περιέγραψε ως ιδιαίτερα παλαιό το κτιριακό απόθεμα των σχολείων της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει περίπου 400 σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τέσσερα σχολεία είναι ηλικίας άνω των 100 ετών, ενώ το 50% των σχολικών κτιρίων είναι παλαιότερο των 50 ετών.

Τα 25 εκατομμύρια και το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ

Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι οι ανάγκες συντήρησης είναι πολύ μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους. Όπως ανέφερε, ο Δήμος έχει διαθέσει 25 εκατ. ευρώ για συντηρήσεις, ποσό που κάλυψε μόνο βασικές εργασίες.

Ειδικά για τη Γκράβα, σημείωσε ότι έχουν προβλεφθεί 8 εκατ. ευρώ, τα οποία, όπως είπε, δεν επαρκούν για να γίνουν όλες οι αναγκαίες αλλαγές στο λεβητοστάσιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δάνειο των 75 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Δήμος, υποστηρίζοντας ότι ήταν αναγκαίο για να βελτιωθούν οι συνθήκες σε περίπου 40 με 50 σχολεία.

«Αναγκάστηκα να πάρω 75 εκατ. δάνειο για να μπορέσω να δημιουργήσω μια αξιοπρέπεια σε περίπου 40 με 50 σχολεία, άρα είναι πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Πρέπει η Πολιτεία να ενσκήψει. Γελάγανε όταν πήρα το δάνειο, αυτοί που γελάγανε να πουν μια συγνώμη σήμερα που λένε ότι τα σχολεία είναι σε κακή κατάσταση.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν οι αναφορές του αφορούν τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο Χάρης Δούκας απάντησε ότι δεν πρόκειται μόνο για εκείνον, αλλά και για άλλους που είχαν επικρίνει την απόφαση για το δάνειο, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου.

Αναφερόμενος, επίσης, στην κριτική του κ. Μπακογιάννη για την αξιοποίηση 15 εκατ. ευρώ, ο δήμαρχος απάντησε ότι έχουν ήδη δαπανηθεί 25 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια και άλλες πηγές.