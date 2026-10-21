Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η έκθεση επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα για την ασφάλεια στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, ενώ συνδέει τα ευρήματα με τις κινητοποιήσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν ελέγχους και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις.

Τι αναφέρει το πόρισμα του ΤΕΕ για τη Γκράβα

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ, η έκθεση του ΤΕΕ καταγράφει σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι δεν λειτουργεί ο μηχανισμός ανίχνευσης διαρροής αερίου, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει σημειωθεί διαρροή το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κόμμα, διαπιστώνονται προβλήματα στην τήρηση των προδιαγραφών πυροπροστασίας, αποκλίσεις της υφιστάμενης κατάστασης από τις αρχικές μελέτες, καθώς και ελλείψεις σε απαραίτητα συστήματα ασφαλείας.

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην απουσία διάταξης αποκοπής της ροής αερίου έξω από τα λεβητοστάσια, αλλά και στην έλλειψη προσβάσιμων αποφρακτικών διατάξεων.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει διαχρονικές ευθύνες

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για διαχρονικές ελλείψεις και ευθύνες, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν περιορίζονται μόνο στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αλλά αφορούν συνολικά τις σχολικές υποδομές.

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Στην ανακοίνωσή του αποδίδει τα προβλήματα σε πολιτικές επιλογές που αντιμετωπίζουν ως κόστος τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του στο γεγονός ότι το πόρισμα έγινε γνωστό μέσω του Τύπου, ενώ, όπως αναφέρει, εδώ και εβδομάδες η εκπαιδευτική κοινότητα της Γκράβας, οι μαθητές και οι γονείς τους ζητούν απαντήσεις και ελέγχους.

Το κόμμα ζητά να σταματήσει η μετακύλιση των ευθυνών μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, στη σημερινή δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα και στην προηγούμενη διοίκηση του Κώστα Μπακογιάννη.

Έκτακτη χρηματοδότηση και άμεσες παρεμβάσεις ζητά το ΚΚΕ

Στο επίκεντρο των αιτημάτων που διατυπώνει το ΚΚΕ βρίσκεται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στις σχολικές αίθουσες.

Συγκεκριμένα, ζητά έκτακτη χρηματοδότηση, άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών και ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου των υποδομών του σχολικού συγκροτήματος.

Όπως τονίζει, η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί με πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι με διαβεβαιώσεις. Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα ούτε να εξαρτάται από τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις προτεραιότητες του κράτους.