Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του δήμου Αθηναίων.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, αναστέλλεται για τρεις ημέρες η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, από την Πέμπτη 22 έως και έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η παραπάνω απόφαση ελήφθη έπειτα από τεταμένη συναδρίαση, έπειτα από το πόρισμα-κόλαφος του ΤΕΕ, το οποίο κάνει λόγο για σημαντικές ελλείψεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του μεγάλου σχολικού συγκροτήματος.

Το πόρισμα του ΤΕΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια δεν λειτουργούσε. Στο δεύτερο δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος του συστήματος, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν προβλήματα στα συστήματα χειροκίνητης διακοπής της παροχής αερίου, με διατάξεις ασφαλείας να μην είναι προσβάσιμες ή να μην διαθέτουν χειρολαβή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πόρισμα καταγράφει, επίσης, αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να είναι υπόγειο βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ σε δειγματοληπτικό έλεγχο επτά συγκολλήσεων διαπιστώθηκε ότι μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

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Ζητήματα εντοπίστηκαν και στην πυροπροστασία, καθώς σε λεβητοστάσια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες πυράντοχες πόρτες, ενώ στον μεγαλύτερο χώρο συνυπήρχαν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανό διαχωρισμό από υπόγειο διάδρομο του σχολικού συγκροτήματος.

Παρότι κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου, η έκθεση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, προτείνονται συνολικά έξι παρεμβάσεις για τη μια εγκατάσταση και οκτώ για την άλλη, χωρίς να εξάγεται οριστικό συμπέρασμα για την πηγή της οσμής.

Δούκας: Όλοι είχαν το πόρισμα του ΤΕΕ εκτός από εμένα

«Πώς γίνεται αν δεν είχατε το πόρισμα του ΤΕΕ να σχολιάζετε ότι είναι “ωρολογιακή βόμβα”. Το είχατε κ. Μπακογιάννη; Βλέποντας τις αναρτήσεις του κ. Μπακογιάννη και τις δηλώσεις του κ. Αβραμίδη, που λέει ότι κάποια διάβασε και κάποια όχι, καταλαβαίνω ότι ο δήμαρχος δεν είχε το πόρισμα, που ήταν “εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ” και το είχαν όλοι οι άλλοι», ανέφερε ο Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε έντονα μέσω των social media, καταγγέλλοντας ότι ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για το πόρισμα του ΤΕΕ για την Γκράβα. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ο δήμος Αθηναίων δεν είχε παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο «παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες» και συμπλήρωσε: «Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή».

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε επίσης τον Κώστα Μπακογιάννη να προσέχει τα νούμερα στα οποία αναφέρεται, επειδή «λέτε συνέχεια λάθος». «Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει 25 εκατ. για τα σχολεία. Έχουν τελειώσει τα λεφτά, για αυτό και πήραμε το δάνειο. Γιατί τα 15 εκατ. που αφήσατε, με την εικόνα που είχαν τα σχολεία δεν έφταναν για τίποτα», πρόσθεσε.