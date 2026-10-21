Τι ανέφερε για το πόρισμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την Γκράβα.

Ο Χάρης Δούκας καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν είχε πάρει το πόρισμα του ΤΕΕ για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, που συζήτησε το θέμα.

«Πώς γίνεται αν δεν είχατε το πόρισμα του ΤΕΕ να σχολιάζετε ότι είναι “ωρολογιακή βόμβα”. Το είχατε κ. Μπακογιάννη; Βλέποντας τις αναρτήσεις του κ. Μπακογιάννη και τις δηλώσεις του κ. Αβραμίδη, που λέει ότι κάποια διάβασε και κάποια όχι, καταλαβαίνω ότι ο δήμαρχος δεν είχε το πόρισμα, που ήταν “εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ” και το είχαν όλοι οι άλλοι», ανέφερε ο Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε έντονα μέσω των social media, καταγγέλλοντας ότι ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ για το πόρισμα του ΤΕΕ για την Γκράβα. Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ο δήμος Αθηναίων δεν είχε παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο «παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες» και συμπλήρωσε: «Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή».

{https://x.com/h_doukas/status/2112789746778816576}

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε επίσης τον Κώστα Μπακογιάννη να προσέχει τα νούμερα στα οποία αναφέρεται, επειδή «λέτε συνέχεια λάθος». «Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει 25 εκατ. για τα σχολεία. Έχουν τελειώσει τα λεφτά, για αυτό και πήραμε το δάνειο. Γιατί τα 15 εκατ. που αφήσατε, με την εικόνα που είχαν τα σχολεία δεν έφταναν για τίποτα», πρόσθεσε.

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{https://x.com/h_doukas/status/2112928492228927550}