Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας, με τον Χάρη Δούκα να καταγγέλλει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του.

Σοβαρά κενά ασφαλείας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, όπου στεγάζονται σχεδόν 4.000 παιδιά, καταγράφει το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο παρουσιάζει η «Καθημερινή». Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας καταγγέλλει ότι ο Δήμος δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του.

Το πόρισμα

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου στο ένα από τα δύο λεβητοστάσια δεν λειτουργούσε. Στο δεύτερο δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος του συστήματος, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν προβλήματα στα συστήματα χειροκίνητης διακοπής της παροχής αερίου, με διατάξεις ασφαλείας να μην είναι προσβάσιμες ή να μην διαθέτουν χειρολαβή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το πόρισμα καταγράφει, επίσης, αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, τμήμα του δικτύου που προβλεπόταν να είναι υπόγειο βρέθηκε σε ανοιχτό φρεάτιο, χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ σε δειγματοληπτικό έλεγχο επτά συγκολλήσεων διαπιστώθηκε ότι μία δεν πληρούσε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις.

Ζητήματα εντοπίστηκαν και στην πυροπροστασία, καθώς σε λεβητοστάσια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες πυράντοχες πόρτες, ενώ στον μεγαλύτερο χώρο συνυπήρχαν λέβητες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χωρίς στεγανό διαχωρισμό από υπόγειο διάδρομο του σχολικού συγκροτήματος.

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Παρότι κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου, η έκθεση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, προτείνονται συνολικά έξι παρεμβάσεις για τη μία εγκατάσταση και οκτώ για την άλλη, χωρίς να εξάγεται οριστικό συμπέρασμα για την πηγή της οσμής.

Σφοδρή αντίδραση Δούκα

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας εκφράζει την έντονη αντίδρασή του για τον τρόπο με τον οποίο έγινε γνωστό το περιεχόμενο του πορίσματος, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του.

«Αδιανόητα πράγματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, σημειώνοντας ότι πληροφορήθηκε το πόρισμα από το δημοσίευμα της «Καθημερινής», ενώ, όπως επισημαίνει, το θέμα σχολιαζόταν και σε ζωντανή μετάδοση.

«Μαθαίνουμε για το πόρισμα του ΤΕΕ για τα σχολεία της Γκράβας από την εφημερίδα Καθημερινή και ακούμε σε ζωντανή μετάδοση τον κ. Πορτοσάλτε να το σχολιάζει», αναφέρει ο Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, παρά τις εκκλήσεις του Δήμου εδώ και ημέρες, δεν έχει παραδοθεί στις δημοτικές υπηρεσίες κανένα επίσημο έγγραφο με τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του ελέγχου.

«Μέχρι στιγμής ο δήμος Αθηναίων δεν έχει παραλάβει κανένα επίσημο έγγραφο στα χέρια του, παρά τις εκκλήσεις μας εδώ και τόσες μέρες», τονίζει.

Ο δήμαρχος Αθηναίων στρέφει τα πυρά του και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των σχολείων, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση ενός ζητήματος που αφορά άμεσα τους μαθητές.

«Έστησαν επικοινωνιακό σόου στις πλάτες των παιδιών. Ντροπή και μόνο ντροπή», καταλήγει στην παρέμβασή του.

{https://x.com/h_doukas/status/2112789746778816576?s=20}