Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία από την Κυριακή, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Και σήμερα θα παραμείνουμε σε ένα ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από σήμερα το απόγευμα - βράδυ και μέχρι και μέχρι και το Σάββατο, θα κυριαρχήσει ο καιρός τύπου «Π», που σημαίνει οτι στα δυτικά, βόρεια και τα ανατολικά θα έχουμε βροχοπτώσεις.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε ηλιοφάνεια με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Προσοχή νωρίς το πρωί στις τοπικές ομίχλες. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα θα αρχίσουν να σχηματίζονται συννεφιές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τμήματα, με αποτέλεσμα να δούμε κάποιες βροχές, από το βράδυ και στη συνέχεια και με έμφαση τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι μέτριας έντασης και μέσα στο Ιόνιο βαθμιαία θα επικρατήσει νοτιάς, με τοπικά ισχυρές εντάσεις, ο οποίος μεταφέρει και υγρασία, αλλά ανεβάζει και περισσότερο τη θερμοκρασία.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινάμε από κρύο και θα ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία τις απογευματινές ώρες. Θα συναντάμε θερμοκρασίες κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

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Σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές στην Αττική με λίγες μόνο συννεφιές και θερμοκρασία αργά το μεσημέρι έως και 25 βαθμούς Κελσίου.Θα γυρίσει ο άνεμος σε νότιο με ασθενείς εντάσεις και όλο αυτό θα οδηγήσει τον υδράργυρο να ανέβει.

Στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε κάποιες συννεφιές κοντά στο μεσημέρι που καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ να αυξηθούν και θα συνοδευτούν από λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια τμήματα, στη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα συναντήσουμε λίγες βροχές που θα είναι περισσότερο προς το ανατολικό Αιγαίο. Κάνει κρύο νωρίς το πρωί.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, οι βροχές και πάλι θα κατανέμονται ομοιόμορφα προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Επομένως περιμένουμε στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, την Μακεδονία οι συννεφιές θα αφήσουν στο πέρασμά τους κάποιες βροχές.

Την Παρασκευή αυτός ο καιρός θα αρχίζει να μετατοπίζεται προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, αφήνοντας ανεπηρέαστη την υπόλοιπη χώρα.

Οι βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, θα συνοδεύονται και από υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα δούμε τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι, κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα, διότι μας έρχεται ένα αρκετά οργανωμένο και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα ασκήσει επίδραση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, για τις περισσότερες γεωγραφικές εκτάσεις. Από την Κυριακή μας έρχεται ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι βροχές θα είναι αρκετές, θα δυναμώσουν όσον αφορά την έντασή τους, θα συνοδεύονται από καταιγίδες ενώ και ο υδράργυρος θα αρχίσει να σημειώνει βαθμιαία πτώση.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα ξεκινήσει την Κυριακή και θα μας απασχολήσει καθ'όλη τη διάρκεια της νέας εβδομάδας.

Επομένως και του Αγίου Δημητρίου και ανήμερα της εθνικής μας εορτής θα δούμε άστατο καιρό με αρκετές βροχές, καταιγίδες και επικίνδυνα φαινόμενα, τα οποία είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα οργανωθεί προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας και θα παραμείνει αρκετές ημέρες, στροβιλισμένο σε εκείνες τις εκτάσεις, με αποτέλεσμα να παίρνει ενέργεια και υγρασία και να εναποθέτει την όλη κατάσταση με τη μορφή έντονων βροχοπτώσεων.

Η προσοχή μας είναι πλέον στραμμένη από την Κυριακή και μετά, με το φθινόπωρο να επανέρχεται με άγριες διαθέσεις.

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