Τα αλλεπάλληλα περιστατικά με ατυχήματα και κακοτεχνίες στα σχολεία προβληματίζουν την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας - «Η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι το νούμερο ένα».

Στο ζήτημα της κατάστασης των σχολικών κτιρίωνκαι της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στον ANT1 θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία της σχολικής κοινότητας, αλλά επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών υποδομών ανήκει στους Δήμους.

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Στους Δήμους η ευθύνη για τη συντήρηση των σχολείων

Αναφερόμενη στην κατάσταση των σχολικών υποδομών, αλλά και στην περίπτωση της Γκράβας, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι απαιτείται διαρκής συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων ανήκει στους Δήμους, ενώ η Πολιτεία στηρίζει την αναβάθμιση των υποδομών μέσω χρηματοδοτικών παρεμβάσεων και ειδικών προγραμμάτων.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την κατανομή των αρμοδιοτήτων, αλλά και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, ώστε οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται έγκαιρα και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται πριν εξελιχθούν σε σοβαρούς κινδύνους για τη σχολική κοινότητα.

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Όπως εξήγησε η υπουργός 669 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις σε 2.000 σχολικές μονάδες. Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην κατασκευή νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναδεικνύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών εργαλείων για τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών.

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«Δεν μπορεί ο εργολάβος να μη λογοδοτήσει»

Ιδιαίτερα κατηγορηματική εμφανίστηκε για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης εργασιών. Αναφερόμενη στην πτώση σοβάδων στο 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαινίσεων, ξεκαθάρισε ότι η λογοδοσία αφορά και τους αναδόχους των έργων.

«Δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος να μη λογοδοτήσει. Δεν είναι δυνατόν. Η αγωνία μας προφανώς έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών. Η ασφάλεια για τον εκπαιδευτικό και το παιδί είναι το νούμερο ένα», τόνισε.Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικών ελέγχων κατά την εκτέλεση των έργων, αλλά και την απόδοση ευθυνών στους αναδόχους όταν διαπιστώνονται κακοτεχνίες ή παραβιάσεις των προβλεπόμενων προδιαγραφών.

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Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι ο διάλογος με μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι διαρκής, υπογραμμίζοντας την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας να βελτιώσει την κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης. «Είναι υποχρέωσή μου, στο διάστημα της θητείας μου, να παραδώσω μια κατάσταση καλύτερη από αυτήν που παραλάβαμε», ανέφερε.

Για τις σχολικές κοινότητες, πάντως, το κρίσιμο ζητούμενο είναι οι δεσμεύσεις να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με ασφαλή σχολικά κτίρια, έγκαιρες επισκευές και αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών να διασφαλίζεται καθημερινά.

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