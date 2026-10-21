«Βούλιαξε» το κέντρο της Αθήνας από χιλιάδες φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαδήλωσαν ειρηνικά ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Με τη μαζική συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 13:30 το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Το σύνθημα «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;» βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτυπώνοντας την αγωνία της νέας γενιάς για το κόστος της εκπαίδευσης, τις οικονομικές δυσκολίες και τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται οι νέοι να μορφωθούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Μαθητές και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών», συμμετέχοντας στην κινητοποίηση με πανό, πλακάτ και συνθήματα υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Όπως τονίζουν στο Dnews φοιτητές και μαθητές που πήραν μέρος στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Αθήνας «Το αίτημα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία παραμένει στο επίκεντρο. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε ένα σχολείο και ένα πανεπιστήμιο ανοιχτά σε όλους, με ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς.

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Στο επίκεντρο το δικαίωμα στη μόρφωση

Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές και τους φοιτητές. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη για σχολεία και πανεπιστήμια που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, με κατάλληλες υποδομές, επαρκή στήριξη και συνθήκες που θα διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκε το αυξανόμενο κόστος που συνοδεύει την εκπαίδευση. Τα έξοδα για τη στέγαση, τη μετακίνηση, τη διατροφή, τα εκπαιδευτικά υλικά και τις υπόλοιπες ανάγκες της φοιτητικής ζωής αποτελούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση για πολλές οικογένειες. Για αρκετούς φοιτητές, η συνέχιση των σπουδών συνδέεται με την ανάγκη να εργάζονται παράλληλα, προκειμένου να καλύπτουν βασικά έξοδα. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης των σπουδών.

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Μαθητές και φοιτητές διεκδικούν καλύτερες συνθήκες σε σχολεία και πανεπιστήμια

Οι μαθητές έθεσαν στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα δημόσιο σχολείο που θα προσφέρει ουσιαστική εκπαιδευτική υποστήριξη και ίσες δυνατότητες μάθησης. Οι συνθήκες στις σχολικές μονάδες, οι κτιριακές υποδομές, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η πρόσβαση σε σύγχρονα μέσα διδασκαλίας αποτελούν ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές ανέδειξαν τις δυσκολίες της καθημερινότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος διαβίωσης και στη φοιτητική στέγη. Για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, η εξασφάλιση στέγης και η κάλυψη των βασικών αναγκών μπορεί να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη συνέχιση της φοίτησής τους. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης προβλήθηκε η ανάγκη για μέτρα στήριξης των φοιτητών, ενίσχυση των υποδομών και ουσιαστική αντιμετώπιση των οικονομικών εμποδίων που δυσκολεύουν την πρόσβαση και την παραμονή στην εκπαίδευση.

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Στο πλευρό της νέας γενιάς οι εκπαιδευτικοί

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους με αιχμή τους δόρατος τις μισθολογικές διεκδικήσεις, τα κενά σε εκπαιδευτικούς, την κατάσταση των σχολικών υποδομών, τις εργασιακές συνθήκες αλλά και τις αντιδράσεις για το ισχύον πλαίσιο αξιολόγησης. Μέσα από τη μαζική συμμετοχή τους στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 50 πόλεις της χώρας οι διαδηλωτές ανέδειξαν την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα προβλήματα της Παιδείας και για λύσεις που θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Η ακρίβεια επιβαρύνει το κόστος σπουδών

Ιδιαίτερη θέση στις διεκδικήσεις κατέχει και η ακρίβεια, η οποία επηρεάζει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τις δυνατότητες κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών. Το κόστος της καθημερινότητας, από τη διατροφή και τις μετακινήσεις έως τη στέγαση και τα αναγκαία εκπαιδευτικά μέσα, αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές οικογένειες. Για τους φοιτητές που ζουν σε άλλη πόλη, οι οικονομικές απαιτήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πρέπει να καλύπτουν έξοδα διαμονής και διαβίωσης παράλληλα με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και ήταν ένα από τα αιτήματα που κυριάρχησαν στη σημερινή διαδήλωση.

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