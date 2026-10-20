Όλα είναι έτοιμα για την πανελλαδική πανεκπαιδευτική κινητοποίηση με εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές να ενώνουν τις φωνές τους και να διεκδικούν δημόσια, δωρεάν Παιδεία για όλους.

Η αποψινή φοιτητική «κατασκήνωση» στο Σύνταγμα λειτουργεί ως προπομπός της απεργίας και των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων της Τετάρτης στα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αναδεικνύοντας τα προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική κοινότητα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προχωρά σε πανελλαδική απεργία με την στήριξη μαθητών και φοιτητών που έχουν δρομολογήσει πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου υπό το βάρος των τεράστιων προβλημάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση.

Όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης ενωμένες «μια γροθιά» κλείνουν σχολεία και πανεπιστήμια και δίνουν ραντεβού στο δρόμο σε συλλαλητήρια για να εισακουστούν τα αιτήματά τους για ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους φοίτησης.

Εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σύλλογοι εκπαιδευτικών, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητικά συντονιστικά καλούν το κόσμο της εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στο κάλεσμά τους και να συμμετάσχει μαζικά στις συγκεντρώσεις, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι φοιτητές. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, με κεντρικό το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 12:00, στα Προπύλαια που θα δώσουν το παρών μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι και καθηγητές.

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Η Παιδεία σε παρακμή με ευθύνη κυβερνητική

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, τα ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές για να ανταποκριθούν στο κόστος σπουδών και διαβίωσης. Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες μάθησης και εργασίας σε όλες τις βαθμίδες.

Τι ώρα και πού θα διεξαχθούν τα συλλαλητήρια

Τα σημεία συγκέντρωσης που αναφέρονται είναι:

Αθήνα: 12:00 το μεσημέρι, στα Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: 11:30 το πρωί, στο άγαλμα Βενιζέλου.

Πάτρα: 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις από τους εκπαιδευτικούς - «Το μάθημα δίνεται στους δρόμους»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει καλέσει τις τοπικές ΕΛΜΕ να προχωρήσουν, όπου αυτό αποφασιστεί, σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις συγκεντρώσεις. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης κάλυψης των κενών στα σχολεία, την επαρκή χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών μονάδων, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Παράλληλα, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά και τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη να διασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας για όλα τα σχολεία. Οι ελλείψεις σε υποδομές, η παλαιότητα πολλών σχολικών κτιρίων και οι ανάγκες συντήρησης αποτελούν ζητήματα που επανέρχονται σταθερά στο προσκήνιο, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και επαρκείς πόρους.

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία»: Οι μαθητές διεκδικούν ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο

Η οριακή κατάσταση που επικρατεί σε πολλά σχολεία της χώρας λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών, των 15.000 κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την ισότιμη πρόσβαση στην μόρφωση αποτελεί την αφορμή της μαζικής συμμετοχής των μαθητών στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Οι μαθητές καλούν σε μαζική παρουσία στα συλλαλητήρια, θέτοντας αιτήματα που αφορούν τόσο την καθημερινότητα στα σχολεία. Παράλληλα, αντιδρούν στις οικονομικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.

Με κεντρικά συνθήματα «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει» και «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία», οι μαθητές επιχειρούν να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, από τις ελλείψεις σε καθηγητές και τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων μέχρι την εντατικοποίηση της σχολικής ζωής και τις εξετάσεις. Στα συνθήματα που συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις κυριαρχούν η διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, η αντίθεση στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η απαίτηση για περισσότερη κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, οι μαθητές αναφέρονται στις συνθήκες ασφάλειας στα σχολεία, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη συντήρηση των σχολικών υποδομών. «Ελλάδα - Γαλλία, χάλια η Παιδεία, εμείς αγωνιζόμαστε για άλλη κοινωνία» και «Σε όλη την Ευρώπη, τώρα η σειρά μας, στον δρόμο διεκδικούμε τα δικαιώματά μας» είναι μερικά από τα συνθήματα που αποτυπώνουν τη διάθεση των μαθητών να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους σε πολιτικές που θεωρούν ότι επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πίεση που βιώνουν οι μαθητές εξαιτίας του φόρτου μαθημάτων, των εξετάσεων και των συνεχών απαιτήσεων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των συνθημάτων.

«Κάθε τάξη και Πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα σχολείο που, όπως υποστηρίζουν, δίνει υπερβολική έμφαση στην εξεταστική διαδικασία και όχι στην ουσιαστική γνώση. Στο ίδιο πνεύμα, το σύνθημα «Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, όχι στις τριπλές Πανελλαδικές» αποτυπώνει τις αντιδράσεις τους απέναντι στις εξεταστικές απαιτήσεις και στις αλλαγές που θεωρούν ότι αυξάνουν το άγχος και την πίεση. Οι μαθητές ζητούν ένα σχολείο που θα προσφέρει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα παρέχει ουσιαστική στήριξη σε όλους, χωρίς η εκπαιδευτική πορεία να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας. «Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές» είναι ένα ακόμη από τα συνθήματα, που συνδέει τις ελλείψεις στο δημόσιο σχολείο με το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι οικογένειες για την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών τους.

Στο Σύνταγμα έστησαν σκηνές οι φοιτητές: Τι ζητάνε για φοιτητική μέριμνα, κόστος στέγασης και σπουδών

Από νωρίς το απόγευμα οι φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος όπου και θα διανυκτερεύσουν απόψε, προετοιμαζόμενοι για το αυριανό συλλαλητήριο. Το αυξημένο κόστος διαβίωσης, τα ενοίκια, η σίτιση και οι μετακινήσεις αποτελούν βασικές πηγές πίεσης για πολλούς φοιτητές, ιδιαίτερα για όσους αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Η πρόσβαση σε προσιτή φοιτητική στέγη και η επαρκής κάλυψη των καθημερινών αναγκών παραμένουν σημαντικά ζητήματα για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι φοιτητές διεκδικούν ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας και στη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων που θα περιορίζουν την οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών και των οικογενειών τους. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι των φοιτητών στο Dnews «Κατεβαίνουμε στο δρόμο διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών να μην εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε οικογένειας. Θέλουμε να ανακοινωθούν δραστικά μέτρα στήριξης για τη στέγαση και τη σίτιση ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή μας στην ακαδημαϊκή ζωή.»

«Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους»

Το κοινό μήνυμα των κινητοποιήσεων είναι η ανάγκη υπεράσπισης και ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας και ουσιαστική αναβάθμιση των σχολείων, οι μαθητές ζητούν ασφαλείς χώρους μάθησης και ισότιμες ευκαιρίες, ενώ οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο το κόστος σπουδών και τη φοιτητική μέριμνα. Με τη συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια, οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας επιδιώκουν να αναδείξουν ότι η Παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν θα πρέπει να καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα των μαθητών, των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Πώς θα λειτουργήσει το ΜΕΤΡΟ: Ποιοι σταθμοί και πότε θα κλείσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο σταθμός του Μετρό στο Πανεπιστήμιο θα κλείσει το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στις 10 λόγω του συλλαλητήριου. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να κλείσει και ο σταθμός στο Σύνταγμα χωρίς ακόμη να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας οι σχετικές αποφάσεις θα παρθούν σε νεότερο χρόνο εκτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας περιλαμβάνει ενισχυμένη φύλαξη σε ευαίσθητους στόχους, όπως εμπορικά καταστήματα και πρεσβείες, με στόχο την πρόληψη τυχόν επεισοδίων ή βανδαλισμών. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε καίρια σημεία του κέντρου καθ' όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της πρωτεύουσας εφόσον δεν είναι απαραίτητες, προειδοποιώντας για ιδιαίτερα δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Στο ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου από τις 9.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της μετά από σχετική εντολή των αστυνομικών αρχών, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.