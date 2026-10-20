Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για το μαζικό μαθητικό συλλαλητήριο - Οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα των μαθημάτων έγιναν ήδη συνθήματα που θα ακουστούν δυνατά αύριο σε όλη τη χώρα.

Στους δρόμους κατεβαίνουν οι μαθητές την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με καταλήψεις σχολείων και μαθητικά συλλαλητήρια, προβάλλοντας τα αιτήματά τους για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, ασφαλείς σχολικές υποδομές, επαρκή στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς και αλλαγές σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που, όπως υποστηρίζουν, ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές.

Με κεντρικά συνθήματα «Σχολείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει» και «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία», οι μαθητές επιχειρούν να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, από τις ελλείψεις σε καθηγητές και τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων μέχρι την εντατικοποίηση της σχολικής ζωής και τις εξετάσεις. Στα συνθήματα που συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις κυριαρχούν η διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, η αντίθεση στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και η απαίτηση για περισσότερη κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, οι μαθητές αναφέρονται στις συνθήκες ασφάλειας στα σχολεία, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

«Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία»

«Ελλάδα - Γαλλία, χάλια η Παιδεία» και «Σε όλη την Ευρώπη, τώρα η σειρά μας, στον δρόμο διεκδικούμε τα δικαιώματά μας» είναι μερικά από τα συνθήματα που αποτυπώνουν τη διάθεση των μαθητών να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους σε πολιτικές που θεωρούν ότι επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η πίεση που βιώνουν οι μαθητές εξαιτίας του φόρτου μαθημάτων, των εξετάσεων και των συνεχών απαιτήσεων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των συνθημάτων.

«Κάθε τάξη και Πανελλαδικές, θέλουνε πελάτες και όχι μαθητές», αναφέρουν χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα σχολείο που, όπως υποστηρίζουν, δίνει υπερβολική έμφαση στην εξεταστική διαδικασία και όχι στην ουσιαστική γνώση. Στο ίδιο πνεύμα, το σύνθημα «Σχολείο να μορφώνει όλους τους μαθητές, όχι στις τριπλές Πανελλαδικές» αποτυπώνει τις αντιδράσεις τους απέναντι στις εξεταστικές απαιτήσεις και στις αλλαγές που θεωρούν ότι αυξάνουν το άγχος και την πίεση. Οι μαθητές ζητούν ένα σχολείο που θα προσφέρει ολοκληρωμένη μόρφωση, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα παρέχει ουσιαστική στήριξη σε όλους, χωρίς η εκπαιδευτική πορεία να εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας. «Θέλουμε σχολεία και καθηγητές και όχι απολυτήρια σε ακριβές τιμές» είναι ένα ακόμη από τα συνθήματα, που συνδέει τις ελλείψεις στο δημόσιο σχολείο με το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι οικογένειες για την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών τους.

«Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές»

Η ασφάλεια των μαθητών και η ευθύνη για τις σχολικές υποδομές επανέρχονται σε αρκετά από τα συνθήματα. «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», αναφέρουν, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να προηγούνται η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, το σύνθημα «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται Παιδεία, ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Γαλλία» εκφράζει την αντίθεσή τους στην καταστολή των κινητοποιήσεων και συνδέει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης. «Η νέα γενιά έχει ιδανικά, ούτε ξεπουλιέται ούτε προσκυνά» είναι ένα από τα συνθήματα που επαναλαμβάνονται, ενώ με το «Εμάς και τους γονείς μας βλέπουν πελατεία, όλοι στον αγώνα για δωρεάν Παιδεία» οι μαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως εμπορεύματος.

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Η λίστα των συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν στα μαθητικά συλλαλητήρια