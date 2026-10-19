Απεργία στην εκπαίδευση και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα για ασφαλή σχολεία, κάλυψη των κενών, ουσιαστική χρηματοδότηση και δημόσια, δωρεάν Παιδεία για όλους την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, τα αιτήματα.

Σε ημέρα πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης με απεργία στα σχολεία και συλλαλητήρια αναμένεται να μετατραπεί η Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και γονείς να δίνουν το δικό τους αγωνιστικό «παρών» στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με την απεργία των εκπαιδευτικών, τα μαθητικά συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι ελλείψεις προσωπικού, η κατάσταση των σχολικών κτιρίων, η υποχρηματοδότηση, οι συνθήκες φοίτησης και το μέλλον της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Στο πλευρό των μαθητών στέκονται και οι γονείς τους. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Απεργία εκπαιδευτικών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το ωράριο με στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00. Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλες κινητοποιήσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, την ανάκληση των συμπτύξεων τμημάτων και την ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό. Περίπου 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα, με τις ομοσπονδίες να επισημαίνουν ότι οι ελλείψεις οδηγούν σε χαμένες διδακτικές ώρες, αυξημένες υπερωρίες και μετακινήσεις εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόεδρος ΔΟΕ: «Η Γαλλία μας δείχνει τον δρόμο: Απεργούμε στις 21 Οκτώβρη γιατί η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων»

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΟΕ Νικόλας Βουρδουμπάς «Τετάρτη 21/10 οι εκπαιδευτικοί απεργούμε ! Κλείνουμε τα σχολεία μας και βγαίνουμε στον δρόμο!! Γιατί δεν "βγαίνουμε" κυριολεκτικά με τους εξευτελιστικούς μισθούς και την ουσιαστική μείωση μισθού που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί τα σχολεία μας δεν έχουν ούτε ευρώ για αναλώσιμα αλλά γύρω μας ακούμε να δίνονται δις ευρώ για τον πόλεμο, μας εξοργίζουν τα ρεκόρ κερδών που βγάζουν οι λίγοι!

Γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζουμε την ασφάλεια της δική μας και των μαθητών μας «κορώνα γράμματα» μέσα στα σχολεία-ερείπια. Γιατί φτάσαμε τέλη Οκτωβρίου και οι μαθητές μας πρέπει να κάνουν, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή, πληροφορική, γυμναστική, να έχουν ειδική στήριξη και βοήθεια, ολοήμερο πρόγραμμα! Γιατί είναι ντροπή μια χώρα που στεγάζει 40 εκ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιοριστους εκπαιδευτικούς που στηρίζουν το σχολείο. Γιατί οι αναπληρωτές δεν είναι εργαζόμενοι β' κατηγορίας, όπως μας ομολόγησε κυνικά το ΥΠΑΙΘΑ, να μην μπορούν να αρρωστήσουν, να έχουν δικαίωμα στην άδεια ανατροφής, επίδομα ανεργίας όταν απολύονται.

Γιατί δεν θα περάσει ο αυταρχισμός και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης της εκπαιδευτικής άποψης, της υπεράσπισης του παιδαγωγικού μας ρόλου μέσα από διώξεις και πειθαρχικά. Γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο την απαξίωση και τη στοχοποίηση σε κάθε ευκαιρία για να κρύβονται οι κρατικές και κυβερνητικές ευθύνες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Γιατί οι νηπιαγωγοί δεν αντέχουν άλλο να μην έχουν ωράριο, διάλειμμα, στήριξη και βοήθεια, αλλά να δέχονται απειλές και τελεσίγραφα. Γιατί η αξιολόγησή σας αποδείχθηκε ότι ήταν μια απάτη!

Ή καλύτερα το εργαλείο για να προχωρήσει η «πολυτυπια»- κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Για αυτό και έχει πάει και συνεχίσει να πηγαίνει στον "κουβά"! Γιατί όπως λένε και οι Γάλλοι στα πλακάτ τους Η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων. Πάμε δυνατά τις επόμενες ημέρες! Να σημάνει πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός! Τώρα θα μιλήσουμε εμείς! Δώστε λεφτά για τα σχολεία και τους μισθούς μας και όχι για τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων»

Στο επίκεντρο οι μισθοί και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται, επίσης, οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αναπληρωτές και τους νεοδιόριστους, οι οποίοι συχνά καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αντιμετωπίζοντας αυξημένα έξοδα στέγασης και μετακίνησης. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πλευρές του ισχύοντος πλαισίου αξιολόγησης και στις πειθαρχικές διώξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνδέονται με συνδικαλιστική δράση. Ζητούν την προστασία του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων εργασίας.

{https://www.facebook.com/reel/1685508283005559}

Μαθητές στους δρόμους: «Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή μας»

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, οι οποίοι διεκδικούν ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες τους, χωρίς ελλείψεις, επικίνδυνες υποδομές και χαμένες διδακτικές ώρες. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 21ης Οκτωβρίου στα Προπύλαια, καθώς και στις αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και επιμένουν ότι θέλουν να έχουν λόγο για το σχολείο τους και τις συνθήκες μέσα στις οποίες μορφώνονται. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συναντηθούν οι διεκδικήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για ένα σχολείο με επαρκές προσωπικό, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστική στήριξη των μαθητών. Όπως σημειώνουν οι μαθητές «Αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πως θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία- εκδρομές- δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά … τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλήνιες. Τα σχολεία μας γίνονται νέα «Τέμπη»: διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογενειές μας. Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτικη ΕΕ, κυβερνήσεων, Υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Λέφτα για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! … Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή! Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αίωνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση.»

Φοιτητές στους δρόμους για δημόσια και δωρεάν Παιδεία - Θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα από την Τρίτη

Στο πανεκπαιδευτικό μέτωπο συμμετέχουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι καλούν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Οι φοιτητές διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και ουσιαστική φοιτητική μέριμνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται, επίσης, η στέγαση, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η ενίσχυση των φοιτητικών εστιών, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών. Βασικό αίτημα παραμένει η διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, με πτυχία που να έχουν ουσιαστική επιστημονική και επαγγελματική αξία.

Μάλιστα προγραμματίζουν εκ νέου κατασκήνωση και διανυκτέρευση στην πλατεία Συντάγματος σε σκηνές το βράδυ της Τρίτης 20 του μήνα.Οι φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημόσιων ιδρυμάτων. Όπως επισημαίνουν, η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει επαρκείς υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό, περισσότερα μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό, καθώς και ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Ένα από τα κεντρικά αιτήματα της κινητοποίησης αφορά την αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές ζητούν να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι, ώστε τα ιδρύματα να μπορούν να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και να προσφέρουν ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούν έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως η θέρμανση και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η επαρκής χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις θέσεις τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι φοιτητές ζητούν, επίσης, να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με παλαιές εγκαταστάσεις, ελλείψεις σε αίθουσες και εργαστήρια, καθώς και με την ανάγκη ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι τα πανεπιστήμια να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Σημαντικό σημείο της κινητοποίησης αποτελεί και η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών.

Στο πλευρό των μαθητών και οι γονείς τους: «21 Οκτώβρη βγαίνουμε στον δρόμο σε όλη την Ελλάδα!»

Οι γονείς δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Στέκονται στο πλευρό των παιδιών τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν σχολεία ασφαλή, σύγχρονα και στελεχωμένα με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Με ανακοίνωσή της η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η ασφάλεια, η υγεία και η μόρφωση των παιδιών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κόστος που πρέπει να περιοριστεί.

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια και τις διαβεβαιώσεις», επισημαίνουν οι γονείς, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία, ασυντήρητα και επικίνδυνα κτίρια, ελλείψεις εκπαιδευτικών, υποστελέχωση της Ειδικής Αγωγής, ανεπαρκής χρηματοδότηση και ελλείψεις στα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των μαθητών. Όπως υπογραμμίζουν, δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η ανασφάλεια μέσα στις σχολικές αίθουσες ούτε να περιμένουν οι οικογένειες να συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό για να αναζητηθούν ευθύνες. Η πρόληψη, η συντήρηση των σχολικών υποδομών και η επαρκής στελέχωση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν τα παιδιά να μορφώνονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι γονείς τονίζουν ότι δεν πρόκειται να περιμένουν παθητικά πότε θα περισσέψουν χρήματα ή πότε θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Μέσα από τους Συλλόγους Γονέων, μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, οργανώνουν τη συλλογική τους διεκδίκηση, απαιτώντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των σχολείων. Η μόρφωση, η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι δικαίωμα, όχι κόστος!» τονίζει η ΑΣΓΜΕ.