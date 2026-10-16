Στους δρόμους κατεβαίνουν ξανά οι φοιτητές την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου συμμετέχοντας στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητηριο - Την Τρίτο το βράδυ θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα.

Σε συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, διεκδικώντας ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, καλύτερες συνθήκες φοίτησης και ενίσχυση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Με κεντρικό σύνθημα «Από την Ελλάδα μέχρι την Γαλλία παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία» συμμετέχουν στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχουν προκηρύξει για την ίδια μέρα μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στην Παιδεία, ποιότητα των σπουδών αλλά και στήριξη στην καθημερινότητά τους μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια.

Τα αιτήματα αφορούν το σύνολο της φοιτητικής ζωής, από τη δυνατότητα πρόσβασης και παραμονής στο πανεπιστήμιο μέχρι την ποιότητα των σπουδών, τη στέγαση και τις επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτηση. Το κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης είναι η ανάγκη για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με επαρκή χρηματοδότηση, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική φοιτητική μέριμνα και πτυχία με αντίκρισμα στην εργασία. Οι φοιτητές συσπειρώνονται διεκδικώντας μια Παιδεία που θα παρέχεται δωρεάν και θα διασφαλίζει ισότιμες δυνατότητες μόρφωσης για όλους. Μάλιστα προγραμματίζουν εκ νέου κατασκήνωση και διανυκτέρευση στην πλατεία Συντάγματος σε σκηνές το βράδυ της Τρίτης 20 του μήνα.

Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους

Βασικό αίτημα των φοιτητών είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ώστε όλοι οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν χωρίς οικονομικά εμπόδια. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημόσιων ιδρυμάτων. Όπως επισημαίνουν, η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει επαρκείς υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό, περισσότερα μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό, καθώς και ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.

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Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια

Ένα από τα κεντρικά αιτήματα της κινητοποίησης αφορά την αύξηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια. Οι φοιτητές ζητούν να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι, ώστε τα ιδρύματα να μπορούν να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες και να προσφέρουν ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούν έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως η θέρμανση και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η επαρκής χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις θέσεις τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων και για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι φοιτητές ζητούν, επίσης, να αντιμετωπιστούν προβλήματα που σχετίζονται με παλαιές εγκαταστάσεις, ελλείψεις σε αίθουσες και εργαστήρια, καθώς και με την ανάγκη ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι τα πανεπιστήμια να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο η φοιτητική μέριμνα και η στέγαση

Ιδιαίτερη θέση στα αιτήματα καταλαμβάνει η φοιτητική μέριμνα, με τους φοιτητές να ζητούν μέτρα για την ουσιαστική στήριξη όσων δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος των σπουδών τους. Η ακρίβεια, τα έξοδα μετακίνησης και διαβίωσης, αλλά και τα υψηλά ενοίκια δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις σε πολλές οικογένειες. Για τον λόγο αυτό, διεκδικούν την αναβάθμιση των υποδομών των πανεπιστημίων, αλλά και τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους φοιτητές. Η φοιτητική μέριμνα, όπως τονίζουν, δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Στο ζήτημα της στέγασης, τα αιτήματα περιλαμβάνουν την επιβολή πλαφόν στα ενοίκια, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων. Ειδικότερα, ζητείται να καταργηθούν ακαδημαϊκά κριτήρια που περιορίζουν την πρόσβαση στην ενίσχυση και να αυξηθούν τα εισοδηματικά όρια, ώστε να μπορούν να στηρίζονται περισσότεροι φοιτητές. Οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι κανένας νέος δεν πρέπει να αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις σπουδές του επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο ή να καλύψει τα βασικά έξοδα διαβίωσης. Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις τους, πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών.

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«ΟΧΙ στις διαγραφές αιώνιων φοιτητών»

Σημαντικό σημείο της κινητοποίησης αποτελεί και η αντίθεση στις διαγραφές φοιτητών. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να μην εφαρμόζονται μέτρα που οδηγούν στην απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, εργασία παράλληλα με τη φοίτηση ή άλλες προσωπικές και κοινωνικές συνθήκες. Όπως υποστηρίζουν, η αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οι φοιτητές δεν μπορεί να βασίζεται σε τιμωρητικές πρακτικές. Αντίθετα, ζητούν ουσιαστική υποστήριξη, καλύτερη οργάνωση των σπουδών και μέτρα που θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδρομής. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των φοιτητών.

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών και πτυχία με αξία

Οι φοιτητές διεκδικούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ζητούν η εκπαιδευτική διαδικασία να αναβαθμιστεί, με επαρκή εργαστηριακή εκπαίδευση, σύγχρονο εξοπλισμό και ουσιαστική σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των πανεπιστημιακών πτυχίων και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Κεντρική διεκδίκηση είναι τα πτυχία να αποτελούν ουσιαστικό εφόδιο για την πρόσβαση σε μόνιμη και σταθερή εργασία, με δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3uir8821u9?integrationId=40599y14juihe6ly}