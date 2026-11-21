«Η σημαία δεν ανήκει στην ΠΑΣΠ και πρέπει να παραδοθεί στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών», ανέφερε σε δήλωση του ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Την αντίδραση του για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της σημαίας του Πολυτεχνείου έκανε γνωστή ο επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Θοδωρής Μαργαρίτης το απόγευμα του Σαββάτου (21/11).

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαργαρίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ηρωική σημαία πρέπει να παραδοθεί από τη φοιτητική παράταξη της ΠΑΣΠ στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), τουλάχιστον μέχρι να φτιαχτεί ΕΦΕΕ.

«Κακώς το ΠΑΣΟΚ δεν σκέφτεται, αφού δεν υπάρχει ΕΦΕΕ, ότι η σημαία δεν ανήκει στην ΠΑΣΠ αλλά πρέπει να παραδοθεί στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών που είναι μια σοβαρή θεσμική οργάνωση, μέχρι να φτιαχτεί ΕΦΕΕ», ανέφερε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.