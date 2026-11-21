Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Υπό έλεγχο μετά από πολύωρη μάχη με τις φλόγες τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στη Δημοτική Κοινότητα Κοσμά στη Νότια Κυνουρία.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Ακόμη κινητοποιήθηκε ο δήμος Νότιας Κυνουρίας προκειμένου να βοηθήσει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καστανόδασος. Μετά το περιστατικό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.