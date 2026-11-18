Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο εισαγγελέας πως πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό, λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα τέθηκε η 34χρονη που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες το περασμένο Σάββατο. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για το εάν πρέπει ή όχι να προφυλακιστεί.

Η διαφωνία που προέκυψε μεταξύ της ανακρίτριας στην οποία απολογήθηκε η 34χρονη και του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, θα την κρατήσει προς το παρόν, σε κατ’ οίκον περιορισμό. Έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να λύσει τη διαφωνία αυτή, η 34χρονη κατηγορούμενη για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, με θύματα τους δύο πυροσβέστες θα είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το δικαστικό συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί εντός πενθημέρου για να κρίνει εάν συνταχθεί με την άποψη της ανακρίτριας ή του εισαγγελέα. Η ανακρίτρια πάντως είχε την άποψη ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη και ο εισαγγελέας πως πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Οι δύο ανήλικες κόρες της 34χρονης οι οποίες απολογήθηκαν μαζί της, αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης από επιμελητή ανηλίκων.

Τόσο η μητέρα όσο και οι κόρες της αντιμετωπίζουν το κακούργημα του εμπρησμού από τον οποίο προκλήθηκε θάνατος. Κατηγορούμενος είναι και ο 44χρονος σύζυγος της 34χρονης ο οποίος όμως διαφεύγει της σύλληψης και καταζητείται από την Αστυνομία.