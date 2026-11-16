Ο πρόεδρος του Σωματείου γνωστοποίησε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των πυροσβεστών, με αφορμή τον θάνατο των δύο συναδέλφων τους στην πυρκαγιά στο Ζεφύρι, διατύπωσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, ο κ. Παπαντώνης έκανε λόγο για διαχρονικά προβλήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα, τονίζοντας ότι, παρά τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των πυροσβεστών.

«Κάθε φορά έχουμε ευχολόγια, κάθε φορά έχουμε τα ίδια παρατράγουδα και ποτέ δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε η κατηγορία με τους περισσότερους θανόντες εν καιρώ ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΕΔΕ για την τραγωδία και οι συνθήκες μέσα στο κτήριο

Αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα στο Ζεφύρι, ο πρόεδρος του Σωματείου γνωστοποίησε ότι έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Όπως εξήγησε, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έναν σχετικά μικρό χώρο, ο οποίος, ωστόσο, ήταν γεμάτος σκουπίδια, γεγονός που περιόριζε σημαντικά την ορατότητα και δυσχέραινε την κίνηση των πυροσβεστών.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο πυροσβέστες εισήλθαν στο κτήριο υπό την πίεση του ενδεχομένου να βρίσκεται εγκλωβισμένος κάποιος άνθρωπος στο εσωτερικό του.

«Αυτό σημαίνει ότι ενεργείς κάτω από χρονική πίεση για να σώσεις έναν συνάνθρωπο. Αν ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στον χώρο, δεν θα έμπαιναν οι συνάδελφοι μέσα, θα έσβηναν τη φωτιά απέξω», σημείωσε.

Οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις και οι καταγγελίες για το κτήριο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επανειλημμένες κλήσεις της Πυροσβεστικής για περιστατικά στο συγκεκριμένο κτήριο, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς όφειλαν να έχουν παρέμβει εγκαίρως.

Ο κ. Παπαντώνης περιέγραψε, μάλιστα, την εικόνα που αντίκρισε κατά την επίσκεψή του στο Ζεφύρι, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες συνθήκες για τα πληρώματα που επιχειρούν στην περιοχή.

«Εγώ πήγα στο Ζεφύρι και τρόμαξα. Μας πετάγανε πέτρες κάτι παιδάκια. Μας έχουν πυροβολήσει, μας έχουν βγάλει όπλο, μας έχουν κλέψει. Η πολιτεία πρέπει να το δει αυτό», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών και καταστροφών χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση από τις αρμόδιες αρχές.

Αναφερόμενος στο κτήριο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, τόνισε ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί έλεγχος και να έχουν ληφθεί μέτρα, ακόμη και με τη σφράγισή του ή την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

«Δεν ελέγχθηκε το κτήριο, να το σφραγίσει ο δήμος, να βάλει κάγκελα, πάντα υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνει κανένας την απόφαση να ενεργήσει. Ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον, στον δήμο, στην περιφέρεια, στο υπουργείο», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, από τη στιγμή που είχαν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά στο συγκεκριμένο σημείο, θα έπρεπε να έχει υπάρξει παρέμβαση από τον δήμο ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας

Ερωτηθείς για τον εξοπλισμό των δύο πυροσβεστών, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου ανέφερε ότι διέθεταν εξοπλισμό, θέτοντας, ωστόσο, το ζήτημα της διάρκειας παροχής οξυγόνου.

«Εξοπλισμό είχαν τα παιδιά, το θέμα είναι πόσο κράτησε το οξυγόνο», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, προχώρησε σε καταγγελίες για ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, υποστηρίζοντας ότι οι πυροσβέστες έχουν να παραλάβουν ρούχα και γάντια από το 2020.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Τουρνά, ότι αντί να αντιμετωπίσει τις καταγγελίες του Σωματείου, επέβαλε πρόστιμο μετά τη δημόσια ανάδειξη του προβλήματος.

Όπως είπε, οι καταγγελίες είχαν γίνει και με τη συνυπογραφή διοικητών, προκειμένου να αναδειχθεί η κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τον εξοπλισμό των πυροσβεστών.

Σκληρή κριτική στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας

Ο κ. Παπαντώνης άσκησε, τέλος, ιδιαίτερα έντονη κριτική στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, λειτουργεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

«Εργάζομαι από το 1988. Αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν την έχω συναντήσει ξανά στη ζωή μου από τέτοιο αρμόδιο υπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον υπουργό «αλαζόνα» και «ξερόλα», κατηγορώντας τον ότι παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα και ότι επιχειρεί να συγκεντρώσει υπερβολικές αρμοδιότητες, φτάνοντας, όπως είπε, στο σημείο να παρεμβαίνει ακόμη και στη θέση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.