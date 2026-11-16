Πόση ώρα χρειάζεται να μένει ανοιχτός ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για να έχουμε ζεστό νερό και πόσο κοστίζει η λειτουργία του; Τι ισχύει για την κατανάλωση ρεύματος και τι συμβαίνει αν τον ξεχάσουμε αναμμένο;

Πόση ώρα χρειάζεται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για να ζεστάνει το νερό και πόσο κοστίζει η λειτουργία του; Η απάντηση εξαρτάται από τη χωρητικότητα, την ισχύ της αντίστασης και τη θερμοκρασία του νερού.

Ένας συνηθισμένος θερμοσίφωνας διαθέτει αντίσταση 2.500 έως 4.000 Watt. Επομένως, εάν λειτουργεί συνεχώς, καταναλώνει 2,5 έως 4 kWh ανά ώρα.

Πόσο κοστίζει η λειτουργία του

Για έναν θερμοσίφωνα ισχύος 4.000 Watt και ενδεικτική τιμή ρεύματος 0,20 ευρώ/kWh, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

15 λεπτά: 0,20 ευρώ

30 λεπτά: 0,40 ευρώ

45 λεπτά: 0,60 ευρώ

60 λεπτά: 0,80 ευρώ

Πόση ώρα χρειάζεται για ζεστό νερό

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που να ισχύει για όλες τις συσκευές. Για παράδειγμα, ένας θερμοσίφωνας 80 λίτρων με αντίσταση 4 kW χρειάζεται θεωρητικά περίπου μία ώρα για να ζεστάνει το νερό από τους 15 στους 60 βαθμούς Κελσίου.

Τι συμβαίνει αν μείνει ανοιχτός

Ο θερμοσίφωνας δεν καταναλώνει συνεχώς ρεύμα όταν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία της αντίστασης και την ενεργοποιεί ξανά όταν το νερό κρυώσει.

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Ωστόσο, όσο παραμένει αναμμένος, καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να αναπληρώνει τις απώλειες θερμότητας.

Η καλύτερη πρακτική είναι να ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη για ζεστό νερό και να μην παραμένει άσκοπα σε λειτουργία. Παράλληλα, η σωστή συντήρηση και η καλή μόνωση του δοχείου συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης.