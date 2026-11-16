Πόση ώρα χρειάζεται ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για να ζεστάνει το νερό και πόσο κοστίζει η λειτουργία του; Η απάντηση εξαρτάται από τη χωρητικότητα, την ισχύ της αντίστασης και τη θερμοκρασία του νερού.
Ένας συνηθισμένος θερμοσίφωνας διαθέτει αντίσταση 2.500 έως 4.000 Watt. Επομένως, εάν λειτουργεί συνεχώς, καταναλώνει 2,5 έως 4 kWh ανά ώρα.
Πόσο κοστίζει η λειτουργία του
Για έναν θερμοσίφωνα ισχύος 4.000 Watt και ενδεικτική τιμή ρεύματος 0,20 ευρώ/kWh, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
- 15 λεπτά: 0,20 ευρώ
- 30 λεπτά: 0,40 ευρώ
- 45 λεπτά: 0,60 ευρώ
- 60 λεπτά: 0,80 ευρώ
Πόση ώρα χρειάζεται για ζεστό νερό
Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που να ισχύει για όλες τις συσκευές. Για παράδειγμα, ένας θερμοσίφωνας 80 λίτρων με αντίσταση 4 kW χρειάζεται θεωρητικά περίπου μία ώρα για να ζεστάνει το νερό από τους 15 στους 60 βαθμούς Κελσίου.
Τι συμβαίνει αν μείνει ανοιχτός
Ο θερμοσίφωνας δεν καταναλώνει συνεχώς ρεύμα όταν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης διακόπτει τη λειτουργία της αντίστασης και την ενεργοποιεί ξανά όταν το νερό κρυώσει.
Ωστόσο, όσο παραμένει αναμμένος, καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να αναπληρώνει τις απώλειες θερμότητας.
Η καλύτερη πρακτική είναι να ενεργοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη για ζεστό νερό και να μην παραμένει άσκοπα σε λειτουργία. Παράλληλα, η σωστή συντήρηση και η καλή μόνωση του δοχείου συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης.