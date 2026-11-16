Στεφάνι στο μνημείο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τιμώντας την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου και στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τη διαχρονική σημασία των αγώνων για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Στο Πολυτεχνείο βρέθηκε στις 8:30 το πρωί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να τιμήσει την επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Ο δήμαρχος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της εξέγερσης, αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές και σε όλους όσοι αντιστάθηκαν στη δικτατορία, διεκδικώντας την ελευθερία και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στη δήλωσή του, ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία των μηνυμάτων του Πολυτεχνείου, τονίζοντας ότι ο αγώνας για ελευθερία και αξιοπρέπεια παραμένει επίκαιρος και σήμερα.

«Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια ασπρόμαυρη ταινία, είναι ένας διαρκής αγώνας. Η γενιά του ’73 έδωσε αγώνα για ελευθερία. Σήμερα, μαζί με τη νέα γενιά, παλεύουμε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και θα τα καταφέρουμε».