53 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά σημεία αναφοράς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η επιστημονική τεκμηρίωση, τα συνθήματα στην πύλη, οι μαρτυρίες, τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, ακόμη και τα ίδια τα ανακοινωθέντα της δικτατορίας συνθέτουν ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό τεκμήριο.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 αποτέλεσε και διεθνές δημοσιογραφικό γεγονός, καθώς οι εικόνες της στρατιωτικής επέμβασης, η χρήση αρμάτων μάχης και η καταστολή των διαδηλώσεων αποκάλυψαν στη διεθνή κοινή γνώμη τη βίαιη πραγματικότητα της δικτατορίας. Ίσως κάποιους ξενίζει το ρήμα «αποκάλυψαν», όμως είναι η πραγματικότητα.

Παρά τις προσπάθειες Ελλήνων που είχαν διαφύγει ή ζούσαν στο εξωτερικό, τα κράτη της Δύσης δεν αντέδρασαν απέναντι στη χούντα ούτε – φυσικά – επέβαλαν... κυρώσεις, η «δημοκρατική» τους ευαισθησία είναι διαχρονικά επιλεκτική! Άλλωστε οι Η.Π.Α. έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιβολή της χούντας, όπως δημόσια ομολόγησε ο Μπιλ Κλίντον στις 20 Νοέμβρη 1999, στην Αθήνα:

«Όταν η χούντα ανέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα το 1967, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στα συμφέροντά τους στον Ψυχρό Πόλεμο να υπερισχύσουν της υποχρέωσής τους να υποστηρίξουν τη δημοκρατία. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό».

Με αυτά τα δεδομένα, το Πολυτεχνείο είχε καθοριστική συνεισφορά και στην αποκάλυψη του απεχθούς προσώπου της δικτατορίας στα μάτια της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Σε αυτό συνέβαλαν οι ξένοι δημοσιογράφοι, σε μια εποχή που υπήρχαν ρωγμές στον απόλυτο έλεγχο των Μ.Μ.Ε. από οικονομικά και κρατικά συμφέροντα. Σήμερα θα χαρακτήριζαν τους φοιτητές ... «τρομοκράτες».

Ο ξένος Τύπος αντιμετώπισε τα γεγονότα με έντονα επικριτική διάθεση απέναντι στο καθεστώς. Τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν ήταν η αντίσταση των φοιτητών, η συμμετοχή των εργαζομένων, η επέμβαση του στρατού και αρμάτων μάχης, η λογοκρισία και η προσπάθεια της χούντας να ελέγξει την ενημέρωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Βρετανία

Η εφημερίδα «The Guardian», στο φύλλο της 19ης Νοέμβρη δημοσιεύει άρθρο του David Tonge με τίτλο «Οι ταραχές στην Αθήνα καταπνίγηκαν με κόστος εννέα ζωές». Το δημοσίευμα ήταν ανταπόκριση αμέσως μετά την καταστολή και εστίαζε στην παρουσία αρμάτων μάχης, την απαγόρευση κυκλοφορίας, τις συλλήψεις πολιτών και την ατμόσφαιρα φόβου που επικρατούσε.

Το ρεπορτάζ αναφερόταν στη λογοκρισία των ελληνικών εφημερίδων και στο γεγονός ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι αμφισβητούσαν την επίσημη κυβερνητική εκδοχή για την επέμβαση στο Πολυτεχνείο. Ξεχωριστό σημείο η ερώτηση που ένας ανταποκριτής έθεσε ευθέως σχετικά με τους τραυματισμούς πολιτών από τις ξιφολόγχες.

Με τον τίτλο ««Άρματα μάχης χρησιμοποιήθηκαν για να συντρίψουν τη φοιτητική εξέγερση της Αθήνας» κυκλοφόρησαν την ίδια ημέρα οι «The Times» του Λονδίνου. Το περιεχόμενο ήταν ανάλογο, έμφαση δίνεται στην αμφισβήτηση των επίσημων ανακοινώσεων της χούντας από το σύνολο των ξένων ανταποκριτών στην Αθήνα αλλά και συνολικά από τους αρθρογράφους των ξένων Μ.Μ.Ε.

Μια άλλη εκδοχή δίνει η «Daily Mail» που μιλά για «λαϊκή επανάσταση». Μεταξύ σοβαρού και αστείου αναφέρει πως «οι συμπλοκές ξεκίνησαν όταν 15.000 διαδηλωτές μαζεύτηκαν κοντά στο Πολυτεχνείο για να τραγουδήσουν πολιτικά τραγούδια του εξόριστου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη».

Στις Η.Π.Α.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δημοσιεύματα του τύπου στις Η.Π.Α., με δεδομένη τη σχέση τους με το καθεστώς των Συνταγματαρχών. Oι «New York Times» στις 25 Νοέμβρη δημοσιεύουν άρθρο του Paul Hoffman με τίτλο «Η σύντομη ελληνική εξέγερση». Στο άρθρο δίνεται βαρύτητα στην κοινωνική διάσταση της εξέγερσης, επισημαίνεται η παλλαϊκή αμφισβήτηση της στρατιωτικής δικτατορίας, διαψεύδοντας έτσι την προσπάθεια του καθεστώτος να την αποδώσει σε «συνωμοσία αναρχικών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίαζε ο δημοσιογράφος, από τους 866 συλληφθέντες οι 475 ήταν εργαζόμενοι, κυρίως οικοδόμοι. Αυτό το στοιχείο συνδυαζόταν με την κοινωνική οργή για την οικονομική κρίση, την έλλειψη πολιτικών ελευθεριών και την αντίθεση στην αμερικανική επιρροή στην Ελλάδα. Την επομένη η εφημερίδα δημοσίευσε την είδηση της ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Δημήτρη Ιωαννίδη, επισημαίνοντας ότι το «εσωτερικό» αυτό πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε ως ύστατη καταφυγή των πιο ακραίων φασιστικών στοιχείων του καθεστώτος.

Στις 26 Νοέμβρη το περιοδικό «TIME» κυκλοφόρησε με τίτλο «Ελλάδα: Οι φοιτητές εξεγείρονται εναντίον του Παπαδόπουλου». Στο τεύχος υπήρχε εκτενές δημοσίευμα στην εξέγερση όπου παρουσιαζόταν αναλυτικά η κατάληψη του Πολυτεχνείου από χιλιάδες φοιτητές, η λειτουργία του αυτοσχέδιου ραδιοφωνικού σταθμού και η επέμβαση της αστυνομίας και του στρατού.

Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν και στο «ΤΙΜΕ» στην παρουσία των εργαζομένων και στην έκκληση για γενική απεργία. Αξιοσημείωτο ήταν πως αναδεικνυόταν η αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις του Παπαδόπουλου περί «αποκατάστασης της δημοκρατίας» και στην πραγματική χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον των διαδηλωτών, καταρρίπτοντας την προσπάθεια των αμερικανικών Μ.Μ.Ε. να εξωραϊσουν το σχέδιο «φιλελευθεροποίησης» που προωθούσε η χούντα της Αθήνας.

Στην Γαλλία

Στον γαλλικό τύπο δόθηκε μεγάλη έκταση στην εξέγερση, γεγονός που εξηγείται από τον ριζοσπαστισμό της γαλλικής κοινωνίας, μόλις 5 χρόνια είχαν περάσει από τον Μάη του 1968. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ και την παρουσία μεγάλης ελληνικής κοινότητας διανοουμένων αλλά και αντιστασιακών που είχαν καταφύγει στο Παρίσι.

Τα έντυπα της αριστεράς, κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής, κάλυψαν με εκτεταμένα δημοσιεύματα τα γεγονότα. Η «L'Humanité rouge», εφημερίδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, χαρακτήρισε την εξέγερση «λαϊκό και αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα απέναντι στην αμερικανική επιρροή». Η κάλυψη της εξέγερσης έδινε βάρος στη συμμετοχή των εργαζομένων και στην κατάρρευση του μύθου της λεγόμενης φιλελευθεροποίησης του Παπαδόπουλου.

Χαρακτηριστικά είναι και τα δημοσιεύματα των μεγάλων συστημικών εφημερίδων. Στις 18 Νοέμβρη η «Le Figaro» δημοσίευσε πληροφορίες κάνοντας διαίτερη αναφορά στον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούσαν εκείνες τις ώρες, υπήρχαν εκτιμήσεις για 100 νεκρούς, εκτίμηση που δεν επιβεβαιώθηκε αλλά έδειχνε την εντύπωση που είχαν προκαλέσει τα γεγονότα αλλά και τη δυσκολία συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών σε συνθήκες στρατιωτικής λογοκρισίας.

Στις 17 Νοέμβρη η «Le Monde» δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πέντε χιλιάδες φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο της Αθήνας», καταγράφοντας την είδηση την ημέρα της στρατιωτικής επέμβασης. Στις 21 Νοέμβρη παρουσίασε την κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα μετά την καταστολή, περιγράφοντας μια πόλη που ζούσε σε κλίμα τρόμου ενώ συνεχιζόταν το κύμα συλλήψεων και προσαγωγών.

Η «Le Monde» περιγράφει αναλυτικά την αντίδραση των ξένων ανταποκριτών όταν η χούντα οργάνωσε επίσκεψη ξένων δημοσιογράφων στο Πολυτεχνείο, στις 20 Νοέμβρη. Η επίσκεψη δεν έπεισε τους ανταποκριτές, μάλιστα ο δημοσιογράφος της «Le Monde» την περιέγραψε ως κάτι που «έμοιαζε με κακοστημένη και σκηνοθετημένη παράσταση».

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε την εγκυκλοπαιδική έκδοση «Larousse, Journal de l'année 1974» η οποία αναφέρεται στα γεγονότα της Ελλάδας. Επικεντρώνεται στη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας την εξέγερση κοινωνική, καταγράφει τη βία του φασιστικού καθεστώτος και συνδέει την εξέγερση με την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη.

Στην Ιταλία

Αντίστοιχο ήταν το κλίμα στην Ιταλία. Η παρουσίαση της «L'Unità» αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της διεθνούς απήχησης της εξέγερσης, επρόκειτο για την εφημερίδα του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος,του μεγαλύτερου αριστερού κόμματος στον δυτικό κόσμο. Στις 18 Νοέμβρη κυκλοφόρησε με τίτλο «Φοιτητές και εργαζόμενοι αψηφούν τη φασιστική δικτατορία. Η Αθήνα αγωνίζεται για την ελευθερία».

Το ρεπορτάζ περιελάμβανε στοιχεία για τη συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων, την επέμβαση αρμάτων μάχης και αλεξιπτωτιστών και τόνιζε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις μιλούσαν για πέντε νεκρούς ενώ άλλες πηγές έκαναν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Την ίδια ημέρα η εφημερίδα «Lotta Continua», εφημερίδα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, είχε τον τίτλο «Μάχη στην Αθήνα: πάνω από 100 νεκροί».

Στο φύλλο της L'Unità της 19ης Νοέμβρη υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Αθήνα». Το ρεπορτάζ αναφέρεται στις συλλήψεις, στις νέες συγκρούσεις και στη στρατιωτική παρουσία στην πόλη. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι η παρουσίαση των συνθημάτων των εξεγερμένων, ξεχωρίζει το «Ελλάδα, Χιλή, Ισπανία».

Η μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα, η «Corriere De La Serra», καταγράφει τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και πολιτών, μέσω του ανταποκριτή της. Αναφέρει 4 νεκρούς και τουλάχιστον 130 τραυματίες σε μια πραγματική μάχη μέσα, μπροστά και γύρω από το Πολυτεχνείο.

H «La Stampa» σε άρθρο που γράφεται ενώ τα γεγονότα βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην «κραυγή του φασισμού την οποία προσπαθούν να καταπνίξουν οι Έλληνες φοιτητές». Μιλά για «οκταμελή επαναστατική επιτροπή» που προτρέπει τους Έλληνες να ανατρέψουν τη στρατιωτική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαίωνει και την ύπαρξη νεκρών διαδηλωτών.

Στη Γερμανια

Η «Süddeutsche Zeitung» στις 17 Νοέμβρη κυκλοφορεί με τίτλο «Οι φοιτητές της Αθήνας προετοιμάζουν την εξέγερση» και υπότιτλο «Η Τεχνική Σχολή παραμένει υπό κατάληψη – η αστυνομία εξακολουθεί να μην επεμβαίνει». Την επομένη ο τίτλος της είναι «Μετά τις αιματηρές φοιτητικές ταραχές». Το άρθρο αναφέρεται αναλυτικά στα θύματα και στην επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Την ίδια ημέρα, η «Frankfurter Allgemeine Zeitung» κυκλοφορεί με τίτλο «Κρίσιμη όξυνση στην Ελλάδα μετά τις αιματηρές ταραχές του Σαββατοκύριακου». Ο πιο ήπιος χαρακτηρισμός για τον τίτλο αυτόν είναι ... «ουδέτερος», οι συμπάθειες δεν κρύβονται. Ουδέτερος μπορεί να χαρακτηριστεί κι ο τίτλος της «Die Zeit» στις 23 Νοέμβρη: «Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα – οδομαχίες στην Αθήνα – η κυβέρνηση χρησιμοποιεί άρματα».

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στον γερμανικό τύπο γίνονται εμφανείς στα άρθρα γνώμης. Στη «Süddeutsche Zeitung» της 19ης Νοέμβρη δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Τα πέπλα της Ελλάδας πέφτουν», χαρακτηρισμένο ρητά ως «Kommentar» (σχόλιο). Ο τίτλος παραπέμπει στην αποκάλυψη της πραγματικής κατάστασης πίσω από την εικόνα πολιτικής ομαλοποίησης που επιχειρούσε να προβάλει το καθεστώς. Η εξέγερση και η βίαιη καταστολή έκαναν πλέον αδύνατη την απόκρυψη του αυταρχικού χαρακτήρα της δικτατορίας.

Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση ήταν το αντίστοιχο άρθρο της «Die Zeit» στις 23 Νοέμβρη με τίτλο: «Θύματα σε λάθος στιγμή – Οι φοιτητικές ταραχές της Αθήνας κατέστρεψαν πολλές ελπίδες». Ο F. Ranft, που το υπογράφει, εκτιμά πως η εξέγερση και η καταστολή ανέτρεψαν τις ελπίδες για μια ομαλή μετάβαση σε κάποια μορφή πολιτικής ομαλοποίησης.

Έχει ξεχωριστή σημασία να αναφερθούμε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην «Süddeutsche Zeitung» στις 6 Νοέμβρη 1973, πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, με τίτλο «Ψευδοδημοκρατία». Αμφισβητεί ευθέως τη δημοκρατική αξιοπιστία της διαδικασίας πολιτικής φιλελευθεροποίησης που προωθούσε η χούντα πριν από την εξέγερση.

Τέλος, ας θυμηθούμε πως εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο Γερμανίες. Η «Neues Deutschland», η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος (Κ.Κ.) της Ανατολικής Γερμανίας, στις 19 Νοέμβρη δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Αθήνα: Νέα θύματα της τρομοκρατίας και εκατοντάδες συλλήψεις». Στις 21 Νοέμβρη ο τίτλος της ήταν «Παγκόσμια αλληλεγγύη στους Έλληνες πατριώτες». Είναι προφανές πως η γραμμή της εφημερίδας ήταν αντιδικτατορική, ανάλογη ήταν και η γραμμή των οργάνων των Κ.Κ. του ανατολικού μπλοκ.

Χούντα και μηχανισμοί διαμόρφωσης της διεθνούς κοινής γνώμης

Η δικτατορία είχε αναπτύξει μηχανισμό δημοσίων σχέσεων στο εξωτερικό, με στόχο να βελτιώσει τη διεθνή εικόνα της. Τον Δεκέμβρη του 1967 προσέλαβε τη βρετανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων «Maurice Fraser & Associates». Η αποστολή της περιλάμβανε την προβολή θετικών ειδήσεων για την Ελλάδα στον βρετανικό Τύπο αλλά και την αντιμετώπιση της αρνητικής δημοσιότητας από αντιδικτατορικούς κύκλους.

Στις 26 Ιούλη 1971, στα πρακτικά του αμερικανικού Κογκρέσου, καταγράφηκαν καταγγελίες ότι η χούντα χρηματοδοτούσε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού για την προβολή της. Το σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι οι πληρωμές γίνονταν με τη μορφή διαφημιστικών καταχωρίσεων, με απευθείας οικονομικές επιδοτήσεις αλλά και μέσω χρηματικών παροχών σε δημοσιογράφους.

Μια άλλη χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τον Βρετανό βουλευτή Gordon Bagier. Αποκαλύφθηκαν στοιχεία ότι η χούντα πλήρωνε τον Bagier για να προωθεί θετική εικόνα του καθεστώτος μέσω άρθρων. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικό και δημοσιογραφικό σάλο, υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δεν ήταν ο μόνος, ούτε η Βρετανία ήταν η μόνη. Δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel», την 1η Νοέμβρη 1976, παρουσίασε κατάλογο Γερμανών δημοσιογράφων που είχαν πληρωθεί από τη δικτατορία.

Η χούντα για το Πολυτεχνείο

Το καθεστώς προσπάθησε να εμφανίσει την εξέγερση ως υποκινούμενη από κομμουνιστικές οργανώσεις, οργανωμένη από αναρχικούς, αποτέλεσμα ξένων πολιτικών παρεμβάσεων, απειλή για τη δημόσια τάξη. Η «τρικυμία εν κρανίω» είναι ενδεικτική του πανικού που προκάλεσε η εξέγερση.

Στις 19 Νοέμβρη, το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε διαταγή σχετικά με τη «διαφώτιση» της κοινής γνώμης για τα γεγονότα. Δεν επρόκειτο απλώς για προσπάθεια να παρουσιαστεί η επέμβαση ως «αποκατάσταση της τάξης», ήταν προσπάθεια να αμφισβητηθεί η αυθεντικότητα και ο πολιτικός χαρακτήρας της εξέγερσης.

Στις 20 Νοέμβρη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σπ. Ζουρνατζής κάλεσε τους ξένους ανταποκριτές. Μετά από περιήγηση στους χώρους του Πολυτεχνείου, παρουσίασε την άποψη της χούντας και υποστήριξε ότι η εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσει ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών που «καλούσε σε εμφύλιο»! Όπως προαναφέραμε, η προσπάθεια – με ελάχιστες εξαιρέσεις – έπεσε στο κενό, οι ξένοι ανταποκριτές δεν πείστηκαν στο ελάχιστο.

Πώς να νικήσεις την εικόνα;

Θα ήταν λάθος να υποτιμήσουμε την προσπάθεια της χούντας, είναι βέβαιο πως θα υπήρχαν κυβερνήσεις και Μ.Μ.Ε. πρόθυμα να υποστηρίξουν τα φληναφήματά της ή έστω να τηρήσουν «ίσες αποστάσεις». Απέτυχε γιατί η πλειοψηφία των ξένων ανταποκριτών ξεγύμνωσε την προπαγάνδα της αλλά και λόγω του θάρρους ενός ολλανδικού τηλεοπτικού συνεργείου που έβαλε στη ζυγαριά έναν αδιάψευστο μάρτυρα, την εικόνα!

Η περίπτωση του ολλανδικού τηλεοπτικού συνεργείου του Albert Coerant είναι από τις σημαντικότερες ιστορίες της διεθνούς δημοσιογραφικής καταγραφής του Πολυτεχνείου. Κατέγραψε κινηματογραφικά την εξέγερση από τις 14 έως τις 17 Νοέμβρη, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου του άρματος μάχης στην κεντρική πύλη.

Ο Coerant ήταν ανταποκριτής της ολλανδικής και βελγικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και κάλυπτε την περίοδο της δικτατορίας και τις αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις. Ένα από τα σημαντικότερα πλάνα του είναι τα περίπου 35 δευτερόλεπτα της εισόδου του άρματος μάχης στην πύλη του Πολυτεχνείου από δωμάτιο του ξενοδοχείου «Ακροπόλ», απέναντι από το Πολυτεχνείο.

Η χούντα τον είχε ήδη στοχοποιήσει καθώς είχε ασχοληθεί με την καταγραφή βασανιστηρίων αντιφρονούντων και με φοιτητικές κινητοποιήσεις πριν από τον Νοέμβρη του 1973. Οι αρχές τον κατηγόρησαν κατά την κάλυψη φοιτητικής διαδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον απέλασαν αλλά η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών παρενέβη υπέρ του και του επετράπη να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το φιλμ – ντοκουμέντο για το Πολυτεχνείο μεταφέρθηκε δύο ημέρες μετά τα γεγονότα με διπλωματικό αυτοκίνητο της ολλανδικής πρεσβείας συμβάλοντας αποφασιστικά στη διεθνή προβολή των γεγονότων. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως τα άλλα δύο μέλη του συνεργείου ήταν ο Charles Schwietert και ο Henri Jenner.

Επίλογος

53 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά σημεία αναφοράς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η επιστημονική τεκμηρίωση, τα συνθήματα στην πύλη, οι μαρτυρίες, τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, ακόμη και τα ίδια τα ανακοινωθέντα της δικτατορίας συνθέτουν ένα αδιαμφισβήτητο ιστορικό τεκμήριο. Η αμφισβητησή του δεν αποτελεί απλώς διαφορετική ανάγνωση του παρελθόντος, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποδυνάμωσης της ιστορικής μνήμης.

Η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας δεν είναι υπόθεση επετειακών εκδηλώσεων ούτε αποκλειστική ευθύνη των ιστορικών. Είναι όρος της δημοκρατικής συνείδησης και της συλλογικής μας αυτογνωσίας. Η μνήμη του Πολυτεχνείου δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία στο παρόν από τους – ορατούς πλέον – κινδύνους που την απειλούν.

(Ο Σπύρος Αλεξίου είναι ιστορικός και συγγραφέας)