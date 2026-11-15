Η κεντρική πύλη, το ιστορικό κτίριο και οι γύρω δρόμοι αποτελούν σημεία αναφοράς για τις νεότερες γενιές.

Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που σημάδεψε τη νεότερη ελληνική ιστορία. Ένα οδοιπορικό στην Πατησίων, τη Στουρνάρη και την Τοσίτσα αναδεικνύει τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, από την κατάληψη μέχρι τη δραματική εισβολή του τανκ.

Η Αθήνα του 2026 μπορεί να έχει αλλάξει, όμως υπάρχουν σημεία της πρωτεύουσας όπου η Ιστορία παραμένει ζωντανή. Δρόμοι που σήμερα γεμίζουν από αυτοκίνητα, πεζούς και φοιτητές υπήρξαν πριν από 53 χρόνια το επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες αντιδικτατορικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα.

Στην καρδιά της Αθήνας, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο αντίστασης, δημοκρατίας και ελευθερίας.

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Ένα οδοιπορικό στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 επιχειρεί να ενώσει δύο διαφορετικές εποχές, αναζητώντας τα ίχνη της εξέγερσης στους δρόμους της σημερινής πρωτεύουσας.

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Σήμερα, η Πατησίων, η Στουρνάρη και η Τοσίτσα έχουν επιστρέψει στους καθημερινούς ρυθμούς της πόλης. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της σύγχρονης Αθήνας βρίσκονται οι μνήμες των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973.

Η κεντρική πύλη, το ιστορικό κτίριο και οι γύρω δρόμοι αποτελούν σημεία αναφοράς για τις νεότερες γενιές, που γνωρίζουν την εξέγερση μέσα από μαρτυρίες, ιστορικά ντοκουμέντα και επετειακές εκδηλώσεις. Το οδοιπορικό επιστρέφει στα σημεία όπου πριν από 53 χρόνια χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους διεκδικώντας δημοκρατία και ελευθερία.

Από την πρώτη συγκέντρωση των φοιτητών μέχρι την εισβολή του τανκ, η ιστορία του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να συνδέει την Αθήνα του 1973 με την Αθήνα του σήμερα. Το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα εκείνης της ιστορικής εξέγερσης.