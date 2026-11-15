Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την ακρίβεια, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει θετική εικόνα για την πορεία της οικονομίας, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την εβδομάδα που ξεκινά ιδιαίτερα κρίσιμη για την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διερευνηθούν οι πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης δανείων, η λειτουργία του σχετικού συστήματος, αλλά και οι πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αναλυτικά:

«Η εβδομάδα που ξεκινά είναι εβδομάδα αποφάσεων για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής». Η Βουλή καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της. Να ελέγξει τις πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης, τη λειτουργία του συστήματος και τις πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του, πανηγυρίζει για τις επιδόσεις της οικονομίας. Επιλέγει, όμως, να αγνοήσει την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες.

Ο πληθωρισμός πλησιάζει το 6%, το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί κατά 15% και το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ακριβύνει σχεδόν 40% μέσα σε έναν χρόνο.

Οι τιμές τρέχουν, η αγοραστική δύναμη υποχωρεί και ο μισθός τελειώνει πριν από τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός διαφημίζει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ η κυβέρνησή του αρνείται να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και να περιορίσει τα υπερκέρδη στην ενεργειακή αγορά.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ξεπέρασαν τα 23 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά περίπου 1 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης έφτασε τα 11,1 δισ. ευρώ.

Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο αυξάνεται και ο ΦΠΑ που πληρώνουν οι πολίτες για τις ίδιες αγορές. Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα φορολογικά έσοδα και ενισχύει τα πλεονάσματα.

Η κυβέρνηση εισπράττει περισσότερα από την ακρίβεια και επιστρέφει ένα μέρος τους με επιδόματα. Αρνείται να μειώσει ουσιαστικά τους έμμεσους φόρους και να ενισχύσει μόνιμα τα εισοδήματα.

Η κυβέρνηση συσσωρεύει πλεονάσματα, ενώ τα νοικοκυριά συσσωρεύουν χρέη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: 13η σύνταξη, 13ο μισθό στο Δημόσιο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και τα φάρμακα, μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δημόσια ΔΕΗ, αυξήσεις μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.

Ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, με μόνιμα μέτρα που ενισχύουν την αγοραστική δύναμη και μειώνουν το κόστος ζωής.

Για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, οι πανηγυρισμοί του πρωθυπουργού δεν απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα.

Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι το έργο προχωρά «χωρίς αναταράξεις και χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Γιατί, λοιπόν, χρειάστηκε γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία; Τι ακριβώς αναφέρει το έγγραφο; Γιατί η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για την περιοχή; Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση των ερευνών;

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών δεν εξαντλεί τη θεσμική υποχρέωση της κυβέρνησης για πλήρη διαφάνεια.

Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργείται προηγούμενο αναζήτησης συναίνεσης τρίτων για την άσκησή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει στο αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένο σχέδιο και αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Διεκδικούμε την επιστροφή των πλεονασμάτων στην κοινωνία, την προστασία της αγοραστικής δύναμης, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για τα κόκκινα δάνεια και τροπολογίες για την προστασία των δανειοληπτών και την κατάργηση των προνομίων των servicers.

Την Τετάρτη, κάθε πολιτική δύναμη και κάθε βουλευτής θα κληθεί να τοποθετηθεί απέναντι στην πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή. Να αποφασίσει αν θα στηρίξει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα κόκκινα δάνεια, τα funds, τους servicers και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών.

Με συγκεκριμένες προτάσεις, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και καθαρό πολιτικό σχέδιο, διεκδικούμε την επιστροφή των πλεονασμάτων στην κοινωνία, την προστασία της κατοικίας και μια οικονομία που υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Έχουμε σχέδιο. Παίρνουμε πρωτοβουλίες. Διεκδικούμε λύσεις».