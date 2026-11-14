Σε δήλωση για τη σημερινή (14/11) συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τη συζήτηση για τις εξελίξεις στα θέματα εξωτερικής πολιτικής προχώρησε η Ρένα Δουρου.

Αιχμές για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη για την προγραμματισμένη ενημέρωση για το καλώδιο και την γαλλική ρηματική διακοίνωση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», αναφέρει η κα. Δούρου και προσθέτει: «επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική».

Αναλυτικά:

«Με καθυστέρηση προχώρησε ο κύριος Υπουργός στην ενημέρωση, όπως όρισε η κυβέρνηση, για την πόντιση του καλωδίου και για το κρίσιμο ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης. Δεν είμαστε σοφότεροι και γι’ αυτό τρεις παρατηρήσεις:

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

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Δεύτερον, επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Τρίτον, ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αφού ήδη, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε σχετικά αποσπάσματα.

Όλοι μας και πρώτα και απ’ όλα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν».