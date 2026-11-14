«Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες Αρχές οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε σημερινή (14/11) ανακοίνωση του.

Τη θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11).

Παράλληλα, ζητάει από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και απευθύνει συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων.

Αναλυτικά το συλλυπητήριο μήνυμα του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το τραγικό περιστατικό στο Ζεφύρι:

«Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι, μας γεμίζει με θλίψη.

Είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες Αρχές οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό, που στέρησε τη ζωή δύο ανθρώπων εν ώρα καθήκοντος.

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