Τεράστια η κινητοποίηση των Αρχών στο σημείο το μεσημέρι του Σαββάτου 14/11.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 14/11 στο Ζεφύρι όταν ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο με αποτέλεσμα δυο πυροσβέστες να χάσουν την ζωή τους καθώς κατέρρευσε μέρος του από την πυρκαγιά κατά την διάρκεια των προσπαθειών για την κατάσβεση της.

Συγκεκριμένα, την τελευταία τους πνοή στο σημείο άφησαν σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ένας 23χρονος που είχε βγει το καλοκαίρι από την σχολή αλλά και ένας 44χρονος Υπαρχιπυροσβέστης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο πως πέθαναν από ασφυξία και όχι επειδή καταπλακώθηκαν όπως αρχικά είχε ειπωθεί.

Από εκεί και πέρα, ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε στο σημείο βρίσκεται στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος όπως έγινε γνωστό ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:40, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη στον δήμο Φυλής.

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Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

«Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, στον δήμο Φυλής Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ» ανέφερε σε ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό στο X το Πυροσβεστικό Σώμα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2121580345124610065}